МОК одобрил дизайн парадной формы для российских спортсменов на Игры-2018

Глава компании-экипировщика ZA Sport Анастасия Задорина сообщила о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил дизайн парадной формы для российских спортсменов.

Напомним, МОК отстранил от участия в Играх-2018 сборную России. В Пхенчхане российские атлеты смогут выступить только в нейтральном статусе. На форме атлетов не должно быть изображения национального флага или герба страны.

«22 января мы открываем экипировочный центр для спортсменов, которые поедут на Олимпиаду. Дизайн формы одобрен МОК, официальное подтверждение от них мы получили.

Мы не меняли крой, дизайн моделей, но убрали, согласно требованиям, триколор, герб, поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia). Часть коллекции будет переделана, часть – отшита заново», – рассказала Задорина.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.