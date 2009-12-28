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    Российские спортсмены из зимних видов сдали больше всех допинг-проб в ноябре

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    Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал статистику допинг-тестирования спортсменов из зимних видов спорта за ноябрь.

    Российские атлеты сдали самое большое количество допинг-проб – 570.

    Количество сданных допинг-проб за ноябрь

    1. Россия – 570 (65 – биатлон, 48 – бобслей и скелетон, 14 – керлинг, 115 – хоккей, 16 – сани, 130 – коньки, 182 – лыжные виды)
    2. Германия – 254 (42-14-1-46-4-31-116)
    3. Канада – 210 (9-14-9-45-2-55-76)
    4. США – 133 (3-25-8-9-2-38-48)
    5. Япония – 120 (13-0-1-18-0-50-38)
    6. Норвегия – 119 (17-0-7-14-0-34-47)
    7. Швеция – 117 (6-0-1-46-0-7-57)
    8. Китай – 111 (7-3-0-0-0-82-19)
    9. Финляндия – 92 (13-0-0-30-0-13-36)
    10. Голландия – 90 (0-0-2-5-0-82-1)
    11. Австрия – 86 (10-3-0-21-8-5-39)
    12. Франция – 81 (18-0-0-21-0-8-34) 

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