Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Алексей Петухов: «Написали Харви, что за его слова о Легкове и Устюгове можно получить по зубам. В итоге в Швецию он не приехал»

    Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков МОК Иван Бабиков сборная Канады Алексей Петухов Алекс Харви Сергей Устюгов Григорий Родченков

    Российский лыжник Алексей Петухов рассказал о том, как к отстраненным россиянам относятся зарубежные спортсмены.

    «У МОК есть так называемый «список Дюшес». Упомянутые в нем спортсмены обречены, то есть им не удастся избежать наказания. У них есть свидетель Родченков, и они не могут сделать так, чтобы он присутствовал на этих слушаниях, потому что боятся за его безопасность. Основной аргумент обвинения: наличие списка и вера словам Родченкова. Это беспредел!

    К сожалению, некоторые иностранные спортсмены не очень корректно высказываются в наш адрес, не владея полной информацией. Есть, например, одна американская спортсменка, которая открыто заявила, что рада отбору медали у Саши Легкова. Человек улыбается мне в лицо, а я даже не знаю, что и делать. День-два назад реально готов был драться, раз они не понимают.

    Тот же канадец Алекс Харви в Швецию вообще не приехал, потому что жестко высказался в СМИ не только в адрес Легкова, но и Сергея Устюгова, которому он якобы тоже не доверяет. Наш тренер написал его наставнику Ивану Бабикову, что за такое можно получить по зубам. В итоге Харви остался дома. Не понимаю, откуда взялась такая ненависть. Видимо, потому что Россия — великая держава», – сказал Петухов.

    Новый медальный зачет Сочи: у России минус 4 награды

    У кого, кроме Легкова, есть царапины на допинг-пробах

    Допинг в Сочи: версия России, которую не услышат

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться