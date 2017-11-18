Алексей Петухов: «Написали Харви, что за его слова о Легкове и Устюгове можно получить по зубам. В итоге в Швецию он не приехал»

Российский лыжник Алексей Петухов рассказал о том, как к отстраненным россиянам относятся зарубежные спортсмены.

«У МОК есть так называемый «список Дюшес». Упомянутые в нем спортсмены обречены, то есть им не удастся избежать наказания. У них есть свидетель Родченков, и они не могут сделать так, чтобы он присутствовал на этих слушаниях, потому что боятся за его безопасность. Основной аргумент обвинения: наличие списка и вера словам Родченкова. Это беспредел!

К сожалению, некоторые иностранные спортсмены не очень корректно высказываются в наш адрес, не владея полной информацией. Есть, например, одна американская спортсменка, которая открыто заявила, что рада отбору медали у Саши Легкова. Человек улыбается мне в лицо, а я даже не знаю, что и делать. День-два назад реально готов был драться, раз они не понимают.

Тот же канадец Алекс Харви в Швецию вообще не приехал, потому что жестко высказался в СМИ не только в адрес Легкова, но и Сергея Устюгова, которому он якобы тоже не доверяет. Наш тренер написал его наставнику Ивану Бабикову, что за такое можно получить по зубам. В итоге Харви остался дома. Не понимаю, откуда взялась такая ненависть. Видимо, потому что Россия — великая держава», – сказал Петухов.

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