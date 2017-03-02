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    Лыжи. Устюгов пропустит финал Кубка мира

    Теги Кубок мира лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Сергей Устюгов

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов пропустит финал Кубка мира в Квебеке.

    «В Канаду он не поедет. Еще до начала чемпионата мира он не особо хотел туда ехать, и я бы на его месте поступила так же. За первое место ни в спринте, ни в дистанции, ни в общем зачете он не борется, так что особого смысла в этих перелетах я тоже не вижу», – сказала Вяльбе.

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