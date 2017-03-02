Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов пропустит финал Кубка мира в Квебеке.

«В Канаду он не поедет. Еще до начала чемпионата мира он не особо хотел туда ехать, и я бы на его месте поступила так же. За первое место ни в спринте, ни в дистанции, ни в общем зачете он не борется, так что особого смысла в этих перелетах я тоже не вижу», – сказала Вяльбе.