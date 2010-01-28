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    Сани. Чемпионат Европы. Павличенко завоевал золото, Репилов – бронзу, у сборной России – золото в эстафете

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    Российский саночник Семен Павличенко выиграл золото чемпионата Европы в Сигулде, совмещенным с очередным этапом Кубка мира. Третьим стал его соотечественник Роман Репилов. Также сборная России выиграла золото в эстафете.

    В рамках этапа Кубка мира россияне Роман Репилов и Татьяна Иванова победили в спринтерских заездах.

    Санный спорт

    Чемпионат Европы

    Сиглуда, Латвия

    Мужчины

    1. Семен Павличенко (Россия) – 1.36,758
    2. Феликс Лох (Германия) – 0,011
    3. Роман Репилов (Россия) – 0,112...
    13. Степан Федоров (Россия) – 0,455
    20. Максим Аравин (Россия) – 0,636
    29. Александр Горбацевич (Россия) – 1,344

    Эстафета

    1. Россия (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Александр Денисьев – Владислав Антонов) – 2.13,428
    2. Германия – 2.13,579
    3. Латвия – 2.13,607

    Кубок мира

    Спринт

    Мужчины

    1. Роман Репилов (Россия) – 27,839
    2. Йозеф Нинис (Словакия) – 27,911
    3. Феликс Лох (Германия) – 27,977

    Женщины

    1. Татьяна Иванова (Россия) – 30,998
    2. Натали Гайзенбергер (Германия) – 31,003
    3. Кендия Апарйоде (Латвия) – 31,111

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