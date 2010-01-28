Сани. Чемпионат Европы. Павличенко завоевал золото, Репилов – бронзу, у сборной России – золото в эстафете

Российский саночник Семен Павличенко выиграл золото чемпионата Европы в Сигулде, совмещенным с очередным этапом Кубка мира. Третьим стал его соотечественник Роман Репилов. Также сборная России выиграла золото в эстафете.
В рамках этапа Кубка мира россияне Роман Репилов и Татьяна Иванова победили в спринтерских заездах.
Санный спорт
Чемпионат Европы
Сиглуда, Латвия
Мужчины
1. Семен Павличенко (Россия) – 1.36,758
2. Феликс Лох (Германия) – 0,011
3. Роман Репилов (Россия) – 0,112...
13. Степан Федоров (Россия) – 0,455
20. Максим Аравин (Россия) – 0,636
29. Александр Горбацевич (Россия) – 1,344
Эстафета
1. Россия (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Александр Денисьев – Владислав Антонов) – 2.13,428
2. Германия – 2.13,579
3. Латвия – 2.13,607
Кубок мира
Спринт
Мужчины
1. Роман Репилов (Россия) – 27,839
2. Йозеф Нинис (Словакия) – 27,911
3. Феликс Лох (Германия) – 27,977
Женщины
1. Татьяна Иванова (Россия) – 30,998
2. Натали Гайзенбергер (Германия) – 31,003
3. Кендия Апарйоде (Латвия) – 31,111
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