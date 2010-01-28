Сани. Чемпионат Европы. Павличенко завоевал золото, Репилов – бронзу, у сборной России – золото в эстафете

Российский саночник Семен Павличенко выиграл золото чемпионата Европы в Сигулде, совмещенным с очередным этапом Кубка мира. Третьим стал его соотечественник Роман Репилов. Также сборная России выиграла золото в эстафете.

В рамках этапа Кубка мира россияне Роман Репилов и Татьяна Иванова победили в спринтерских заездах.

Санный спорт

Чемпионат Европы

Сиглуда, Латвия

Мужчины

1. Семен Павличенко (Россия) – 1.36,758

2. Феликс Лох (Германия) – 0,011

3. Роман Репилов (Россия) – 0,112...

13. Степан Федоров (Россия) – 0,455

20. Максим Аравин (Россия) – 0,636

29. Александр Горбацевич (Россия) – 1,344

Эстафета

1. Россия (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Александр Денисьев – Владислав Антонов) – 2.13,428

2. Германия – 2.13,579

3. Латвия – 2.13,607

Кубок мира

Спринт

Мужчины

1. Роман Репилов (Россия) – 27,839

2. Йозеф Нинис (Словакия) – 27,911

3. Феликс Лох (Германия) – 27,977

Женщины

1. Татьяна Иванова (Россия) – 30,998

2. Натали Гайзенбергер (Германия) – 31,003

3. Кендия Апарйоде (Латвия) – 31,111