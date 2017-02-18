Сани. Кубок мира. Иванова победила на предолимпийской неделе в Пхенчхане
Российская саночница Татьяна Иванова сегодня одержала победу на Кубке мира в южнокорейском Пхенчхане.
Санный спорт
Кубок мира
Пхенчхан, Южная Корея
Женщины
1. Татьяна Иванова (Россия) – 1.33,648
2. Натали Гайзенбергер (Германия) – 0,046
3. Юлия Таубитц (Германия) – 0,262
4. Татьяна Хюфнер (Германия) – 0,559...
12. Екатерина Батурина (Россия) – 1,144...
17. Екатерина Катникова (Россия) – 2,177...
19. Виктория Демченко (Россия) – 2,756
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