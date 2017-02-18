Российская саночница Татьяна Иванова сегодня одержала победу на Кубке мира в южнокорейском Пхенчхане.

Санный спорт

Кубок мира

Пхенчхан, Южная Корея

Женщины

1. Татьяна Иванова (Россия) – 1.33,648

2. Натали Гайзенбергер (Германия) – 0,046

3. Юлия Таубитц (Германия) – 0,262

4. Татьяна Хюфнер (Германия) – 0,559...

12. Екатерина Батурина (Россия) – 1,144...

17. Екатерина Катникова (Россия) – 2,177...

19. Виктория Демченко (Россия) – 2,756