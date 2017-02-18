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    Сани. Кубок мира. Иванова победила на предолимпийской неделе в Пхенчхане

    Теги Татьяна Хюфнер Кубок мира результаты санный спорт сборная Германии жен Татьяна Иванова сборная России жен (сани) Екатерина Батурина Виктория Демченко Натали Гайзенбергер Екатерина Катникова

    Российская саночница Татьяна Иванова сегодня одержала победу на Кубке мира в южнокорейском Пхенчхане.

    Санный спорт

    Кубок мира

    Пхенчхан, Южная Корея

    Женщины

    1. Татьяна Иванова (Россия) – 1.33,648
    2. Натали Гайзенбергер (Германия) – 0,046
    3. Юлия Таубитц (Германия) – 0,262
    4. Татьяна Хюфнер (Германия) – 0,559...
    12. Екатерина Батурина (Россия) – 1,144...
    17. Екатерина Катникова (Россия) – 2,177...
    19. Виктория Демченко (Россия) – 2,756

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