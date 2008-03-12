Исинбаева в инстаграме призвала идти на выборы. Она использовала хэштег #putinteam

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом призвала россиян прийти на выборы президента страны.

«Друзья, 18 марта состоятся выборы президента России. Какой будет наша страна, за кем мы пойдем и кого будем слушать – решать именно нам.



Не будьте равнодушными и безразличными к своему будущему. За кого вы проголосуете – дело ваше.

Важно прийти и отдать свой голос, не оставляя шанса использовать ваш голос против вашего выбора!» – написала Исинбаева.

На плакате со спортсменкой есть слоган: «Голос – победа, молчание – поражение».

Исинбаева использовала хэштеги #isinbaeva, #россиявмоемсердце, #выборы2018, #putinteam и не стала закрывать комментарии, как ранее это сделали футболисты – Александр Кокорин («Зенит») и Артем Ребров («Спартак»).

Кокорин и Ребров зовут на выборы. Но не хотят об этом говорить