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    Исинбаева в инстаграме призвала идти на выборы. Она использовала хэштег #putinteam

    Теги Елена Исинбаева Владимир Путин фото политика

    Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева призвала россиян прийти на выборы президента страны.

    «Друзья, 18 марта состоятся выборы президента России. Какой будет наша страна, за кем мы пойдем и кого будем слушать – решать именно нам. 

    Не будьте равнодушными и безразличными к своему будущему. За кого вы проголосуете – дело ваше.

    Важно прийти и отдать свой голос, не оставляя шанса использовать ваш голос против вашего выбора!» – написала Исинбаева.

    На плакате со спортсменкой есть слоган: «Голос – победа, молчание – поражение».

    Исинбаева использовала хэштеги #isinbaeva, #россиявмоемсердце, #выборы2018, #putinteam и не стала закрывать комментарии, как ранее это сделали футболисты – Александр Кокорин («Зенит») и Артем Ребров («Спартак»).

    Кокорин и Ребров зовут на выборы. Но не хотят об этом говорить

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