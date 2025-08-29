WADA об иске от «Игр на стероидах»: «Мы сохраняем твердую позицию в отношении этого непродуманного мероприятия»
WADA отреагировало на иск от «Игр на стероидах».
Организаторы «Игр на стероидах» подали иск к WADA и World Aquatics на $800 млн за попытку сорвать турнир.
«WADA сохраняет твердую позицию, занятую в отношении этого непродуманного мероприятия.
WADA приветствует безоговорочную поддержку, полученную от многочисленных спортсменов, правительств мира, ЮНЕСКО, международных спортивных федераций, медицинских ассоциаций и других организаций, которые считают «Расширенные игры» потенциальной угрозой безопасности спортсменов.
Физические и психологические последствия применения допинга для спортсменов за эти годы были значительными. Люди погибли», – говорится в заявлении WADA.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Reuters
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости