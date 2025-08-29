3

WADA об иске от «Игр на стероидах»: «Мы сохраняем твердую позицию в отношении этого непродуманного мероприятия»

WADA отреагировало на иск от «Игр на стероидах».

Организаторы «Игр на стероидах» подали иск к WADA и World Aquatics на $800 млн за попытку сорвать турнир.

«WADA сохраняет твердую позицию, занятую в отношении этого непродуманного мероприятия.

WADA приветствует безоговорочную поддержку, полученную от многочисленных спортсменов, правительств мира, ЮНЕСКО, международных спортивных федераций, медицинских ассоциаций и других организаций, которые считают «Расширенные игры» потенциальной угрозой безопасности спортсменов.

Физические и психологические последствия применения допинга для спортсменов за эти годы были значительными. Люди погибли», – говорится в заявлении WADA.

МОК и ВАДА против допинг-Игр: это война

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Reuters
Расширенные Игры (Enhanced Games)
