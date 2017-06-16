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    Швейцарская компания Berlinger осенью представит новые сосуды для допинг-проб

    Теги допинг Ричард Макларен

    Швейцарская компания Berlinger осенью представит новые сосуды для допинг-проб.

    Компания называет их «новым поколением защитных бутылочек». В настоящее время сосуды BEREG-KIT Geneva проходят необходимые тесты.

    Ожидается, что новые бутылочки начнут использоваться по всему миру во второй половине 2017 года.

    Ключевую роль в производстве новых бутылок сыграл доклад Ричарда Макларена о допинге в России. Теперь сосуды будет еще сложнее подделать или незаконно открыть.

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