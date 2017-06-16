Швейцарская компания Berlinger осенью представит новые сосуды для допинг-проб.

Компания называет их «новым поколением защитных бутылочек». В настоящее время сосуды BEREG-KIT Geneva проходят необходимые тесты.

Ожидается, что новые бутылочки начнут использоваться по всему миру во второй половине 2017 года.

Ключевую роль в производстве новых бутылок сыграл доклад Ричарда Макларена о допинге в России. Теперь сосуды будет еще сложнее подделать или незаконно открыть.