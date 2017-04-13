Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал свой допуск до выступления на международных турнирах под нейтральным флагом.

«Последние полтора года – самый тяжелый период в моей жизни. Каждый мечтает заниматься любимым делом. А когда ты еще и лучший в этом деле – это вдвойне приятно. Поэтому так тяжело, когда у тебя забирают любимое дело.

Я себя чувствую избитым человеком, который победил в уличной драке. Вот только не ощущается пока этой победы. Почему все так долго? Почему в июле было нельзя допустить, а сейчас можно?

Юрий Борзаковский сказал, что на чемпионате мира атлеты должны выступать под флагом России. Согласен! И когда такая возможность появится, я вновь буду выступать под флагом.

Я акцентирую внимание на том, что «выступать под флагом». Я не говорю, что буду вновь выступать за Россию. Потому что я русский, и мне можно хоть на лоб наклеить хоть пять нейтральных флагов, но я все равно останусь русским, буду жить и тренироваться в России, и выступать за Россию.

Но есть второй вариант – продолжать ждать, когда восстановят нашу Федерацию. Это может затянуться и на годы. Вот только я, скорее всего, уже не буду нужен этой сборной. Без практики. Без соревнований. Без результатов. Обо мне просто все забудут. А я этого не хочу!

Последние полтора года я продолжал активно тренироваться, ездил на сборы. Чувствую себя хорошо. Моя цель – выиграть чемпионат мира в августе. Пусть на пьедестале гимн России включить не разрешат, но ребята из сборной по биатлону уже показали, что наши спортсмены неплохо поют», – написал Шубенков.