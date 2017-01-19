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    Член медкомиссии МОК: «ДНК не передается через сексуальный контакт»

    Теги Виталий Мутко допинг Арне Юнгквист

    Профессор Арне Юнгквист, член медицинской комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), прокомментировал слова вице-премьера России по спорту Виталия Мутко о том, что у женщины можно найти мужские ДНК после секса.

    – Нет, это не так. ДНК – это очень индивидуальное, оно не передается через сексуальный контакт.

    – Этот аргумент не сработает в качестве оправдания?

    – Совершенно точно, – сказал Юнгквист.

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