Топ-сражение на «Камп Ноу» и визит «шпор» в гости с «сорокам»

Аналитика Olimpbet на матчи «Барселона» – «Атлетико» и «Ньюкасл» – «Тоттенхэм».

Испания. Ла Лига. 15-й тур. «Барселона» – «Атлетико». 3 декабря, 01:00 (время Астаны)

В самом начале зимы пройдут два перенесенных матча 19-го тура Примеры. В одном из них «Барселона» на своем поле примет «Атлетико», и эксперты Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами этого противостояния.

Турнирное положение

Обе команды ожидаемо входят в группу лидеров национального первенства. С большой долей вероятности они и завершат сезон в призовой тройке. Сейчас каталонцы впереди столичного клуба на три очка, а это расстояние, измеряемое всего одной победой.

И тут «блаугране» нужно иметь в виду, что «матрасники» выиграли в Примере шесть матчей кряду, а их серия без поражений в чемпионате Испании достигла уже 13 туров, а побеждает «Атлетико» 7 матчей подряд .

Впрочем, и «Барса» уже давно никому не уступала – после того, как 26 октября проиграла в «эль класико» другому представителю Мадрида, «Реалу» (1:2).

Статистика

Команда Ханси Флика – с отрывом самая результативная в Ла Лиге. В активе «сине-гранатовых» уже 39 голов (2,78 в среднем за матч). Коллектив Диего Симеоне забил не столь много – 27 раз (менее двух мячей за игру).

Зато у «индейцев» традиционно более крепкая оборона – самая надежная в Примере. В ворота «Атлетико» влетело лишь 11 мячей (0,78 в среднем за игру). «Барселона» же пропустила 16 голов, по этому показателю уступая даже «Алавесу», находящемуся за пределами десятки сильнейших.

«Сине-гранатовые» имеют заметное преимущество по ударам (19,86 на 13,79 в среднем за матч), попаданиям в створ (8 на 6,14) и владению мячом (68,07 % на 55,14 %). Зато «матрасники» чаще подают угловые (7,36 на 6,5 в пользу «Атлетико»).

История противостояния

Впервые эти соперники встретились друг с другом еще более ста лет назад, в апреле 1925 года. С тех пор они провели между собой 248 матчей, из которых 113 выиграла «блауграна». За «матрасниками» остались 78 дуэлей, в 57 случаях сильнейший выявлен не был.

Но вот что примечательно: в последнее время «индейцы» довольно успешно противостоят «Барсе» именно на ее поле. Из двух последних визитов в столицу Каталонии мадридцы непременно извлекали выгоду – победа и ничья.

Кадры

У каждой из команд есть по одной существенной потере в составе из-за травм. У хозяев по этой причине не сыграет вингер Фермин Лопес. Гости не смогут рассчитывать на своего основного центрального защитника Робена Ле Нормана.

Но вряд ли отсутствие даже столь сильных исполнителей скажется на атакующем потенциале «Барселоны» и надежности обороны «Атлетико».

Вывод

Аналитики Olimpbet полагают, что каталонцы забьют не менее двух мячей, а сам матч на «Камп Ноу» почти наверняка будет «верховым». Наиболее же вероятным автором гола называется польский ветеран «Барсы» Роберт Левандовский.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур. «Ньюкасл Юнайтед» – «Тоттенхэм Хотспур». 3 декабря, 01:15

А вот в АПЛ посреди недели пройдет самый, что ни на есть, полноценный тур. Пожалуй, центральным событием английского «мидуика» станет противостояние двух клубов, принимающих участие в Лиге чемпионов – «Ньюкасла» и «Тоттенхэма».

Эксперты Olimpbet отдают в этой схватке серьезное предпочтение хозяевам, считая, что у них больше шансов победить с перевесом в два гола, чем у гостей добиться хотя бы ничейного исхода.

Турнирное положение

Еще совсем недавно «шпоры» смотрели на «сорок» свысока. После 11 туров национального первенства «Хотспур» находились в призовой тройке, тогда как «черно-белые» располагались в непосредственной близости от зоны вылета.

Но затем «Тоттенхэм» впервые в истории АПЛ проиграл четыре домашних дерби подряд . «Ньюкасл» же дважды выиграл. Поэтому к очному сражению соперники подходят соседями по середине таблицы, имея одинаковое количество набранных очков – по 18.

Статистика

«Тоттенхэм» находится строчкой выше благодаря немного лучшей разнице мячей (21:16 против 17:16). Выходит, у противников приблизительно равная по качеству оборона, но у столичной команды более эффективное нападение.

У «сорок» есть перевес по ударам (11,62 против 9,54 в среднем за матч) и попаданиям в створ (4,08 на 3,23). При этом «шпоры» чуть чаще подают угловые (5,85 на 5,54) и прилично больше владеют мячом (54,08 % на 49,77 %)

История противостояния

За всю историю личных взаимоотношений, насчитывающую 175 матчей, «Тоттенхэм» выиграл 74 раза, «Ньюкасл» одержал 65 побед, в 36 случаях сильнейший выявлен не был.

Но в последнее время «черно-белые» немного подправили не самую приятную для них статистику. Из десяти предыдущих официальных встреч между этими соперниками лишь три остались за лондонцами, пять – за «сороками», еще дважды фиксировался мирный исход.

Вывод

Аналитики Olimpbet не особо верят в высокую результативность битвы между «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом», предполагая «низовой» характер матча на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

А вот угловых ожидается много – не менее десяти, и по этому показателю серьезное предпочтение также отдается принимающей стороне.