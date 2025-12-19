0

20 миллионов на кону: не пропустите большой CS2 в стадионном формате!

21 декабря третий сезон MPL by Olimpbet завершится LAN-финалом с участием трех сильнейших команд. Алматинцы получат возможность не только наблюдать за баталиями на больших экранах, но и сами смогут принять участие в турнирах за призы.

В финале MPL Season 3 by Olimpbet за призовой фонд в 20 миллионов тенге поборются три команды: K27, входящая в топ-40 мирового рейтинга Valve, WHITEBIRD с опытным лидером Nickelback и казахстанским игроком Lacki, а также Oxuji – один из самых перспективных молодых составов региона.

Зрительские турниры и призы

Помимо основного турнира, гостей LAN-финала ждет насыщенная программа сайд-ивентов. Зрители смогут принять участие в турнирах:
– 1 на 1 по Counter-Strike 2 с призовым фондом 200 тысяч тенге,
FC 26 с призовым фондом 200 тысяч тенге,
– и Tekken 8 с призовым фондом 250 тысяч тенге.

Регистрация на любительские турниры будет проходить непосредственно на площадке. Также в программе: сим-рейсинг, Aimlabs и зона ретро-гейминга.

Призы для гостей: игровой ПК, геймерское кресло, периферия, скины CS2.

Артисты и активности

Отдельное внимание организаторы уделили развлекательной части события. В рамках LAN-финала запланированы выступления артистов MOREART и Кисло-Сладкого, а также фан-активности и розыгрыши призов для зрителей при поддержке партнеров мероприятия.

Гости

Специальными гостями финала станут легенда казахстанского Counter-Strike Дастан «dastan» Акбаев – чемпион мейджора в Рио и финалист мейджора в Берлине. А также SHALUN, который лично посетит финал и выйдет на сцену перед зрителями. Для поклонников запланирована автограф-сессия.

LAN-финал MPL Season 3 by Olimpbet пройдет 21 декабря во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы.

Начало мероприятия – в 12:00.

Билеты – от 1000 тенге.

Партнеры Казахстана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Песков: «Мы находим отклики в МОК, и еще больше наших федераций полноправно возвращаются в мировой спортивный процесс»
вчера, 17:06
Теннисная капибара прячется слишком глубоко. Пользователи жалуются, но продолжают играть
вчера, 08:00Тесты и игры
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Италии
15 декабря, 14:31
Выберите подарок Ямалю, который отвлечет его от тиктока
15 декабря, 08:00Тесты и игры
Угадайте звезду спорта по новогоднему подарку в новом тесте
12 декабря, 19:30Тесты и игры
МОК не обсуждал вопрос восстановления статуса ОКР на заседании исполкома
10 декабря, 17:24
Чего больше: карат в кольце Джорджины или голов Криштиану в Саудовской Аравии? Ответь на 10 вопросов о статистике
5 декабря, 12:00Тесты и игры
WADA внесло антидопинговое агентство Узбекистана в список наблюдения
2 декабря, 14:07
Стали известны победители AdIndex Awards 2025. Церемония награждения прошла 26 ноября в Москве
2 декабря, 11:30
Импинджмент синдром: почему он грозит всем, кто занимается в зале, и как его избежать
1 декабря, 03:50Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Казахский воин» против филиппинского претендента: сможет Ельшат Ныгметолла защитить пояс WBA Asia в Алматы?
вчера, 06:33
МЮ – «Борнмут»: цифры, форма и неудобный соперник
16 декабря, 09:30
В «Лужниках» открылся самый большой мультимедийный каток в России
15 декабря, 16:08Фото
Кто стал главным героем футбольного сезона в Казахстане?
12 декабря, 07:30
Возвращение экс-чемпиона: главный бой Alash Pride FC 115
11 декабря, 10:30
Государство и бизнес поддерживают казахстанский падел: в Алматы и Астане прошли любительские турниры ADD Tournament
11 декабря, 05:35
Чем завершится самое крутое сражение групповой стадии ЛЧ-2025/26?
10 декабря, 07:40
Пан или пропал? Алматинская команда проведет матч на «Астана арене», в котором сможет зацепиться за очки
9 декабря, 07:08
Топовое сражение в Кубке Италии и битва двух «Юнайтед» в АПЛ
4 декабря, 06:35
Россияне стали чемпионами мира в спортивных танцах и завоевали 9 комплектов наград в Ассене
3 декабря, 15:17Фото