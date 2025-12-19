20 миллионов на кону: не пропустите большой CS2 в стадионном формате!
21 декабря третий сезон MPL by Olimpbet завершится LAN-финалом с участием трех сильнейших команд. Алматинцы получат возможность не только наблюдать за баталиями на больших экранах, но и сами смогут принять участие в турнирах за призы.
В финале MPL Season 3 by Olimpbet за призовой фонд в 20 миллионов тенге поборются три команды: K27, входящая в топ-40 мирового рейтинга Valve, WHITEBIRD с опытным лидером Nickelback и казахстанским игроком Lacki, а также Oxuji – один из самых перспективных молодых составов региона.
Зрительские турниры и призы
Помимо основного турнира, гостей LAN-финала ждет насыщенная программа сайд-ивентов. Зрители смогут принять участие в турнирах:
– 1 на 1 по Counter-Strike 2 с призовым фондом 200 тысяч тенге,
– FC 26 с призовым фондом 200 тысяч тенге,
– и Tekken 8 с призовым фондом 250 тысяч тенге.
Регистрация на любительские турниры будет проходить непосредственно на площадке. Также в программе: сим-рейсинг, Aimlabs и зона ретро-гейминга.
Призы для гостей: игровой ПК, геймерское кресло, периферия, скины CS2.
Артисты и активности
Отдельное внимание организаторы уделили развлекательной части события. В рамках LAN-финала запланированы выступления артистов MOREART и Кисло-Сладкого, а также фан-активности и розыгрыши призов для зрителей при поддержке партнеров мероприятия.
Гости
Специальными гостями финала станут легенда казахстанского Counter-Strike Дастан «dastan» Акбаев – чемпион мейджора в Рио и финалист мейджора в Берлине. А также SHALUN, который лично посетит финал и выйдет на сцену перед зрителями. Для поклонников запланирована автограф-сессия.
LAN-финал MPL Season 3 by Olimpbet пройдет 21 декабря во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы.
Начало мероприятия – в 12:00.
Билеты – от 1000 тенге.