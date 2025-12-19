20 миллионов на кону: не пропустите большой CS2 в стадионном формате!

21 декабря третий сезон MPL by Olimpbet завершится LAN-финалом с участием трех сильнейших команд. Алматинцы получат возможность не только наблюдать за баталиями на больших экранах, но и сами смогут принять участие в турнирах за призы.

В финале MPL Season 3 by Olimpbet за призовой фонд в 20 миллионов тенге поборются три команды: K27 , входящая в топ-40 мирового рейтинга Valve, WHITEBIRD с опытным лидером Nickelback и казахстанским игроком Lacki , а также Oxuji – один из самых перспективных молодых составов региона.

Зрительские турниры и призы

Помимо основного турнира, гостей LAN-финала ждет насыщенная программа сайд-ивентов. Зрители смогут принять участие в турнирах:

– 1 на 1 по Counter-Strike 2 с призовым фондом 200 тысяч тенге,

– FC 26 с призовым фондом 200 тысяч тенге,

– и Tekken 8 с призовым фондом 250 тысяч тенге.

Регистрация на любительские турниры будет проходить непосредственно на площадке. Также в программе: сим-рейсинг, Aimlabs и зона ретро-гейминга.

Призы для гостей: игровой ПК, геймерское кресло, периферия, скины CS2.

Артисты и активности

Отдельное внимание организаторы уделили развлекательной части события. В рамках LAN-финала запланированы выступления артистов MOREART и Кисло-Сладкого , а также фан-активности и розыгрыши призов для зрителей при поддержке партнеров мероприятия.

Гости

Специальными гостями финала станут легенда казахстанского Counter-Strike Дастан «dastan» Акбаев – чемпион мейджора в Рио и финалист мейджора в Берлине. А также SHALUN , который лично посетит финал и выйдет на сцену перед зрителями. Для поклонников запланирована автограф-сессия.

LAN-финал MPL Season 3 by Olimpbet пройдет 21 декабря во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы.

Начало мероприятия – в 12:00.

Билеты – от 1000 тенге .