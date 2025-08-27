Аналитика на ответные матчи «Бенфика» – «Фенербахче» и «Карабах» – «Ференцварош»

Кому уйдут последние путевки в групповой турнир Лиги чемпионов?

Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) – «Фенербахче» (Турция). 28 августа, 00:00 (время Астаны)

Первый матч – 0:0

В этом споре каждая из сторон считает, что ей сильно не повезло со жребием. Примерное равенство сил «Фенербахче» и «Бенфики» наглядно продемонстрировал их матч в Стамбуле, завершившийся нулевой ничьей.

Однако эксперты Olimpbet полагают, что теперь у португальцев гораздо больше шансов преодолеть заключительный отборочный барьер ЛЧ-2025/26, считая их явными фаворитами ответной встречи.

В дуэли недельной давности, прошедшей в Стамбуле, к успеху были ближе турки. Они и по воротам били чаще, и опасных моментов создали больше. А с середины второго тайма даже имели численное преимущество после удаления полузащитника Флорентину Луиша. Он, понятное дело, ответную встречу пропустит из-за дисквалификации.

И, конечно же, не стоит забывать о личности главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью. Для «Особенного» матч в Лиссабоне будет не только очень важным, но и крайне принципиальным. На заре тренерской деятельности португальский специалист руководил как «Бенфикой», так и ее непримиримыми конкурентами – «Порту» и «Спортингом».

Впрочем, аналитики Olimpbet почти не верят в успех команды Моуринью. Они склоняются к тому, что «орлы» в родных стенах забьют не менее двух голов.

Однозначным фаворитом хозяева считаются и по угловым, которых на арене «Да Луш» ожидается не менее десяти.

«Карабах» (Азербайджан) – «Ференцварош» (Венгрия). 27 августа, 21:45

Первый матч – 3:1

Сильнейший клуб Венгрии считался записным фаворитом в двухраундовом противостоянии с чемпионом Азербайджана. Однако первая их встреча кардинально изменила расстановку сил.

Теперь эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что шансы на выход «Карабаха» в основную сетку ЛЧ примерно в девять раз выше, чем у «Ференцвароша».

Клуб из Агдама провел образцово-показательный матч в Будапеште, хотя он начался для венгров очень даже неплохо. «Ференцварош» на своем поле открыл счет и даже выиграл первый тайм домашней встречи. Однако после перерыва «Карабах» ответил тремя голами, добыв волевую победу в гостях.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что и в родных стенах азербайджанцы непременно забьют, хотя и не видят в них явных фаворитов домашней игры. Примерное равенство в бакинском матче ожидается и по угловым, которых прогнозируется не более девяти.