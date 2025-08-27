  • Спортс
  • Прочие
  • Новости
  • Аналитика на ответные матчи «Бенфика» – «Фенербахче» и «Карабах» – «Ференцварош»
0

Аналитика на ответные матчи «Бенфика» – «Фенербахче» и «Карабах» – «Ференцварош»

Кому уйдут последние путевки в групповой турнир Лиги чемпионов?

Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) – «Фенербахче» (Турция). 28 августа, 00:00 (время Астаны)

Первый матч – 0:0

В этом споре каждая из сторон считает, что ей сильно не повезло со жребием. Примерное равенство сил «Фенербахче» и «Бенфики» наглядно продемонстрировал их матч в Стамбуле, завершившийся нулевой ничьей.

Однако эксперты Olimpbet полагают, что теперь у португальцев гораздо больше шансов преодолеть заключительный отборочный барьер ЛЧ-2025/26, считая их явными фаворитами ответной встречи.

В дуэли недельной давности, прошедшей в Стамбуле, к успеху были ближе турки. Они и по воротам били чаще, и опасных моментов создали больше. А с середины второго тайма даже имели численное преимущество после удаления полузащитника Флорентину Луиша. Он, понятное дело, ответную встречу пропустит из-за дисквалификации.

И, конечно же, не стоит забывать о личности главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью. Для «Особенного» матч в Лиссабоне будет не только очень важным, но и крайне принципиальным. На заре тренерской деятельности португальский специалист руководил  как «Бенфикой», так и ее непримиримыми конкурентами – «Порту» и «Спортингом».

Впрочем, аналитики Olimpbet почти не верят в успех команды Моуринью. Они склоняются к тому, что «орлы» в родных стенах забьют не менее двух голов.

Однозначным фаворитом хозяева считаются и по угловым, которых на арене «Да Луш» ожидается не менее десяти.

«Карабах» (Азербайджан) – «Ференцварош» (Венгрия). 27 августа, 21:45

Первый матч – 3:1

Сильнейший клуб Венгрии считался записным фаворитом в двухраундовом противостоянии с чемпионом Азербайджана. Однако первая их встреча кардинально изменила расстановку сил.

Теперь эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что шансы на выход «Карабаха» в основную сетку ЛЧ примерно в девять раз выше, чем у «Ференцвароша».

Клуб из Агдама провел образцово-показательный матч в Будапеште, хотя он начался для венгров очень даже неплохо. «Ференцварош» на своем поле открыл счет и даже выиграл первый тайм домашней встречи. Однако после перерыва «Карабах» ответил тремя голами, добыв волевую победу в гостях.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что и в родных стенах азербайджанцы непременно забьют, хотя и не видят в них явных фаворитов домашней игры. Примерное равенство в бакинском матче ожидается и по угловым, которых прогнозируется не более девяти.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Партнеры Казахстана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
Спорт государственной важности СССР. Но он так и не стал большой игрой
26 августа, 10:00Спецпроект
В Москве спортивному тренеру предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней
122 августа, 16:01
Журова об ограничении звонков в мессенджерах: «Раньше как-то звонили по простому телефону, и проблем не было. Это сделано для безопасности»
11416 августа, 17:27
Итальянский ориентировщик Дебертолис скончался на Всемирных играх в Китае
112 августа, 07:33
Депутат Журова: «Главный враг российского спорта – Украина, они всем пишут жалобы, устраивают протесты. Наверняка это проплачено Западом»
10811 августа, 14:41
26-27 июля в московском саду «Эрмитаж» прошел шестой Chess & Jazz. В фестивале поучаствовала китайская шахматистка Хоу Ифань
28 июля, 16:00Реклама
Олег Матыцин: «Ковентри – компетентный руководитель. При ней Россия может вновь стать полноправным членом международного спорта»
1224 июля, 15:21
CAS отклонил апелляцию российского спортсмена, не допущенного до Олимпиады‑2024 в Париже. Имя не называется
619 июля, 15:40
87% россиян считают несправедливым отстранение российских спортсменов от международных турниров, заявили во ВЦИОМ
9117 июля, 11:03
Приходите на фестиваль Chess &amp; Jazz – арт-фигуры, шахматный квест, выступления Feduk, Zoloto, IOWA и других!
7 июля, 13:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Аналитика на решающая битва между «Кайратом» и «Селтиком. На кону – попадание в основной турнир Лиги чемпионов
526 августа, 09:59
Аналитика на матчи «Бавария» – «РБ Лейпциг» и «Вест Хэм» – «Челси»
22 августа, 10:30
Акция партнеров к UFC 314
22 августа, 08:02
В Москве пройдет фестиваль спорта и активного отдыха «Тим Фест»
6 августа, 11:30Фото
Фестиваль ИГРА в Сочи: спортивные соревнования, горный марафон и йога
5 августа, 15:19Фото
«Часто говорю девочкам, что нужно гордиться своими сильными бедрами и руками. Келли Холмс вселила в меня уверенность, Серена мощна и успешна». Защитница «Челси» Бронз о принятии себя
1211 июля, 14:00
«Сколково» готовит к запуску первый в истории акселератор спортивных технологий
9 июля, 14:35
Более 2000 представителей индустрии маркетинга и рекламы посетили конференцию AdIndex City 2025
8 июля, 10:40Фото
С 10 по 17 августа на «Красной Поляне» пройдет фестиваль «Игра»
7 июля, 12:15Фото
Коди Роудс сыграет Гайла в фильме по Street Fighter
4 июля, 18:40Кино