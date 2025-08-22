Аналитика на матчи «Бавария» – «РБ Лейпциг» и «Вест Хэм» – «Челси»

Старт Бундеслиги и новое лондонское дерби в АПЛ

Бундеслига. «Бавария» – «РБ Лейпциг». 22 августа, 23:30 (время Астаны)

Первенство Германии традиционно стартует игрой на поле действующего чемпиона страны. Спустя год среди участников первого матча немецкого сезона мы снова увидим «Баварию».

Противник у мюнхенцев весьма серьезный – «РБ Лейпциг». Однако эксперты Olimpbet практически единодушно отдают предпочтение хозяевам, полагая, что шансов на победу у них примерно в восемь раз больше, чем у гостей.

История взаимоотношений этих соперников насчитывает 22 матча, при этом «быкам» удалось выиграть всего три из них. 11 встреч остались за баварцами, в восьми случаях фиксировался мирный исход.

В прошлом году команда Венсана Компани разгромила «Лейпциг» на «Альянц Арене» со счетом 5:1. Правда, на своем поле коллектив Жолта Лева дал настоящий бой мюнхенцам, вырвав ничью на пятой компенсированной минуте (3:3). Но к тому времени «Бавария» была уже обладателем чемпионского титула.

«Лейпцигу» очко, героически набранное на финише, не особо помогло – команда финишировала в Бундеслиге лишь на седьмом месте и впервые за долгое время не попала в еврокубки.

Поэтому совсем неудивительно, что после столь неудачного сезона в клубе решили сменить главного тренера. В июне им стал 37-летний немецкий специалист Оле Вернер, ранее работавший с «Хольштайном» и «Вердером».

А «Бавария», между тем, продолжила коллекционировать награды. В прошлом сезоне мюнхенцы выиграли Бундеслигу, но неудачно выступили в Лиге чемпионов, вылетев уже в 1/4 финала от «Интера». На этой же стадии они покинули Клубный чемпионат мира в США, проиграв ПСЖ.

Позже «красная машина» добралась до Суперкубка Германии. И 16 августа она забрала этот трофей, сразившись в Штутгарте с одноименной командой.

В общем, чемпион Бундеслиги полон решимости успешно начать новый поход за немецким «золотом». И аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что мюнхенцам по силам забить не менее трех мячей.

Наиболее вероятным автором гола они считают английского форварда «Баварии» Харри Кейна.

Английская Премьер-лига. Второй тур. «Вест Хэм Юнайтед» – «Челси». 23 августа, 00:00

А в АПЛ на ближайший уикэнд запланированы уже матчи второго тура. Открывает его лондонское дерби «Вест Хэм» – «Челси».

Эксперты Olimpbet считают явным фаворитом этой встречи «аристократов», несмотря на то, что им формально предстоит сыграть в гостях.

Оба коллектива неудачно стартовали в чемпионате. Официально сильнейший клуб мира не сумел в родных стенах одолеть других соседей по английской столице – «Кристал Пэлас» (ничья 0:0).

«Молотобойцы» же и вовсе потерпели разгромное поражение в гостях от только что вернувшегося в Премьер-лигу «Сандерленда» (0:3), пропустив все три мяча в заключительные полчаса игры.

В общем, победа необходима обоим соперникам. Но «Вест Хэму» будет очень сложно рассчитывать на благоприятный исход, учитывая печальную статистику личных взаимоотношений с «Челси» в последнее время.

В минувшем сезоне за «синими» остались оба матча, всего же из десяти предыдущих встреч «молотобойцы» выиграли всего одну, при восьми поражениях.

Кроме того, у нынешнего «Вест Хэма» заметны проблемы с характером, когда команда на спаде, особенно это чувствуется в домашних матчах против топ-клубов.

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что «аристократы» непременно поразят ворота хозяев, причем, скорее всего, не менее двух раз. Они считают «Челси» явными фаворитами столичного матча и по угловым, которых в дерби ожидается не менее десяти.