Единственные казахстанцы Team Novaq уступили «молодежке» Virtus.pro в финале турнира

В Алматы завершился второй сезон турнира MySkill Pro League by Olimpbet по Counter-Strike 2. За призовой фонд в 16,5 миллиона тенге боролись команды из разных стран. По итогам финала чемпионский кубок покинул Казахстан.

В решающем матче сошлись российский состав Virtus.pro Prodigy и молодая казахстанская команда Team Novaq.

VP.Prodigy второй сезон подряд выступали в финале MPL. На этот раз гости со счетом 3:0 взяли верх, став чемпионами самого статусного казахстанского турнира по CS2.

Team Novaq – единственный состав из Казахстана, который не просто прошел на LAN-стадию, но и сделал это по верхней сетке, подтвердив статус фаворитов турнира.

Еще один участник финала из РФ – Flame Sharks – клуб бывшего игрока NAVI Егора flamie Васильева. Однако соседям не удалось одержать победу над их соотечественниками и подняться выше третьего места.

MPL by Olimpbet – не только для игроков

LAN-финал MPL, прошедший во Дворце спорта имени Балуана Шолака, стал полноценным фестивалем для фанатов Counter-Strike. Они могли принять участие в зрительских турнирах 1х1 и игровых челленджах.

Самых активных гостей ждали призы – топовые игровые ПК и аксессуары.

Многим запомнился шоу-матч с участием знаменитостей и зрителей из зала. В числе звездных гостей – победители мировых чемпионатов: казахстанец Даурен AdreN Кыстаубаев (ныне тренер Team Novaq) и россиянин Денис seized Костин, а также карагандинский вундеркинд Адиль ShaLun Советов.

За кулисами турнира

Титульным спонсором MPL является Olimpbet – инвестор №1 в спортивную индустрию Казахстана. Подводя итоги турнира, Геннадий Шемраев, директор по маркетингу компании, отметил:

«Мы уже думаем, как сделать третий сезон MPL еще ярче, чтобы на турниры приходили не только фанаты киберспорта, но и люди, которым интересны технологии, современная музыка и мультимедийные развлечения».

Ярослав Мун, генеральный директор MySkill:

«Второй сезон показал безусловный прогресс. Стало больше зарубежных команд, внимания СМИ и партнеров. Многие отметили, что турнир превратился в фестиваль киберспорта в Алматы. Наша цель – сделать такие события модными и патриотичными, а в ближайшие годы вывести MPL на уровень tier-1 с казахстанскими командами».

Антон Саяпин, менеджер Virtus.pro Prodigy:

«Очень приятно было сыграть уже во втором финале MPL. Тем более, что уровень команд и самой организации растет, а условия на LAN становятся комфортнее и масштабнее. Спасибо за прием, Алматы! Будем рады встретиться с соперниками из Казахстана на других площадках». 

Даурен Кыстаубаев, тренер Team Novaq:

«Турнир был хороший. Жаль, что нам не хватило смелости, уверенности в действиях. Проиграли сами себе. Соперник не показывал хорошую игру, но мы показали игру еще хуже».

Алишер Каирбеков, СЕО Allinners (чемпионы MPL Season 1):

«Этот сезон для нас сложился непросто – изменения состава и потеря лидера сильно сказались. Но мы верим, что вернемся сильнее и встретимся с Novaq в следующем финале. Сейчас же они заслуживали победы не меньше Virtus.pro Prodigy».

MySkill Pro League by Olimpbet ставит целью не только выявление сильнейших команд, но и развитие устойчивой киберспортивной экосистемы в стране.

Во втором сезоне турнира приняли участие команды из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Беларуси и Украины. Далее организаторы обещают расширение географии игроков и рост призовых. 

