Аналитика на решающая битва между «Кайратом» и «Селтиком. На кону – попадание в основной турнир Лиги чемпионов

Последний шаг – он трудный самый

Лига чемпионов. «Кайрат» (Казахстан) – «Селтик» (Шотландия). 26 августа, 21:45 (время Астаны)

Первый матч – 0:0

Алматинскому клубу осталось сделать последний шаг, чтобы добиться исторического успеха – впервые выйти в групповой турнир Лиги чемпионов. Но он будет неимоверно тяжелым.

Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у «Селтика» заметно выше шансы преодолеть заключительный барьер на пути к общему этапу ЛЧ-2025/26. И это несмотря на то, что шотландцам не удалось победить на своем поле. В родных стенах они не смогли даже забить в ворота гостей.

Ничья в Глазго и кадровые потери

Да, в Глазго «кельты» владели заметным территориальным преимуществом, чаще били по воротам и подали больше угловых. Однако «кайратовцы», напоминает Olimpbet Arena , провели отличный матч в Глазго, очень много атаковали и даже открыли счет, но гол не был засчитан из-за офсайда.

В результате гостевой ничьей шансы «Кайрата» на выход в основную стадию ЛЧ выросли с 12% до 30%. Однако алматинцы понесли существенную кадровую потерю по итогам первой встречи.

В самой ее концовке Дастан Сатпаев на ровном месте получил желтую карточку. А поскольку она оказалась для него третьей в текущей евроквалификации, последовала автоматическая дисквалификация на следующую игру.

Фактор Алматы

И все равно «Селтику» вряд ли будет просто в Алматы, особенно с учетом многочасового перелета и специфических условий среднегорья. Да и полные трибуны «Центрального» стадиона гарантированно обеспечат горячую поддержку «желто-черным».

К тому же не будем забывать, что «Кайрат» выиграл все три предыдущие домашние встречи в этом розыгрыше Лиги чемпионов, не пропустив в них ни разу.

Тем не менее аналитики Olimpbet больше верят в проход шотландцев. При этом они считают «Селтик» фаворитом ответного матча не только по счету, но и по угловым, которых ожидается не более десяти.

А мы болеем за «Кайрат» и желаем ему победы!

«Пафос» (Кипр) – «Црвена Звезда» (Сербия). 27 августа, 00:00

Первый матч – 2:1

Представитель Кипра еще никогда не выступал на групповой стадии главного еврокубка. И вот теперь «Пафос» невероятно близок к тому, чтобы закрыть этот пробел. Для успешного решения задачи ему достаточно не проиграть на своем поле «Црвене Звезде».

Эксперты Olimpbet склоняются к тому, что островитяне с ней успешно справятся, хотя и не видят в них фаворитов ответного матча.

Аргументы за хозяев

Неделю назад белградцы ничего не смогли поделать с киприотами на своем поле, на чужом им легче точно не будет. В столице Сербии «Пафос» одержал вполне закономерную победу со счетом 2:1, и это притом, что еще один мячей гостей в достаточно спорной ситуации не был засчитан.

Но определенным подспорьем для «звездашей» может послужить отмена правила выездного гола. Теперь им будет достаточно и одного результативного удара, чтобы перевести выяснение отношений в дополнительное время. Правда, при условии, что свои ворота сербы сохранят в неприкосновенности.

Однако аналитики Olimpbet практически не сомневаются в том, что хозяева забьют. Кроме того, они почти уверены, что матч на арене «Героскипу» будет носить «верховой» характер.