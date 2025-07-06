Владимир Путин: «В БРИКС продвигаются процессы создания программ спортивного сотрудничества»

Путин заявил о продвижении программ спортивного сотрудничества в БРИКС.

Президент России по видеосвязи выступил на пленарном заседании саммита БРИКС. В объединение БРИКС сейчас входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия.

«Продвигаются процессы создания в БРИКС зерновой биржи, центра климатических исследований, постоянной логистической платформы, программы спортивного сотрудничества», – сказал Владимир Путин .