Владимир Путин: «В БРИКС продвигаются процессы создания программ спортивного сотрудничества»
Путин заявил о продвижении программ спортивного сотрудничества в БРИКС.
Президент России по видеосвязи выступил на пленарном заседании саммита БРИКС. В объединение БРИКС сейчас входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия.
«Продвигаются процессы создания в БРИКС зерновой биржи, центра климатических исследований, постоянной логистической платформы, программы спортивного сотрудничества», – сказал Владимир Путин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
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