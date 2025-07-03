26-27 июля в московском саду «Эрмитаж» пройдет шестой фестиваль Chess & Jazz

Шестой фестиваль Chess & Jazz состоится 26-27 июля в Москве.

В центре внимания – Сцена Дзена, на которой выступят Zoloto, Feduk, виртуоз Tigran Hamasyan, IOWA, Оркестр Сергея Мазаева, Антоха МС, Базар, Тима ищет свет, Beautiful Boys и Обстоятельства.

Опытных игроков в этом году ждет Chess Cup от Т-Банка, а в Chess Village гостей фестиваля будет ждать шахматный квест, в котором за заработанные баллы можно будет выиграть подарки.

«Мы собираемся здесь, в нашем тайном саду, где ноты сплетаются с ходами фигур, где музыка – это пульс, а шахматы – наш тихий разговор. Тут нет стен, только гармония и те, кто рядом неслучайно.

Мы верим в свободу быть собой, в счастье видеть друг друга, в музыку, что уносит нас дальше, чем слова. Пусть ноты звучат, пусть фигуры шагают к мечте, а этот миг останется в нас навсегда.

Время делает ход. Е2 – Е2025.

И вот мы здесь, снова вместе, чтобы сиять, исследовать себя и открыть новые чувства. На Chess & Jazz», – заявляется в манифесте фестиваля.

Узнать больше о программе фестиваля и купить билеты можно на официальном сайте .