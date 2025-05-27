Ирина Привалова: «Понимаю, что Ласицкене очень сложно найти мотивацию. Но нельзя исключать того, что у нее появится желание вернуться»

Ирина Привалова не исключает, что Ласицкене еще вернется в спорт.

Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене сегодня объявила, что пропускает командный чемпионат России и приостанавливает карьеру.

«Чем бы все ни закончилось, Маша Ласицкене сделала очень много хорошего для российского спорта и сумела добиться очень серьезных успехов. Понятно, что олимпийской чемпионке и многократной чемпионке мира в сегодняшних условиях очень сложно найти мотивацию.

Но нельзя исключать того, что у Марии спустя некоторое время вновь появится желание вернуться. Спортсмен всегда остается спортсменом, это пожизненное. Я очень надеюсь, что Маша отдохнет, восстановится, и мы ее еще увидим в секторе», – сказала олимпийская чемпионка, член исполкома ВФЛА Привалова.