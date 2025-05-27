  • Спортс
  • Прочие
  • Новости
  • Ирина Привалова: «Понимаю, что Ласицкене очень сложно найти мотивацию. Но нельзя исключать того, что у нее появится желание вернуться»
0

Ирина Привалова: «Понимаю, что Ласицкене очень сложно найти мотивацию. Но нельзя исключать того, что у нее появится желание вернуться»

Ирина Привалова не исключает, что Ласицкене еще вернется в спорт.

Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене сегодня объявила, что пропускает командный чемпионат России и приостанавливает карьеру.

«Чем бы все ни закончилось, Маша Ласицкене сделала очень много хорошего для российского спорта и сумела добиться очень серьезных успехов. Понятно, что олимпийской чемпионке и многократной чемпионке мира в сегодняшних условиях очень сложно найти мотивацию.

Но нельзя исключать того, что у Марии спустя некоторое время вновь появится желание вернуться. Спортсмен всегда остается спортсменом, это пожизненное. Я очень надеюсь, что Маша отдохнет, восстановится, и мы ее еще увидим в секторе», – сказала олимпийская чемпионка, член исполкома ВФЛА Привалова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoИрина Привалова
logoсборная России жен
logoМария Ласицкене
ТАСС
прыжки в высоту
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по спорту
23 мая, 13:16
Российских игроков в сквош допустили к участию в международных стартах в нейтральном статусе
15 мая, 12:13
Виталий Смирнов: «Церетели был очень плодовитым, самое главное, что у него был неповторимый художественный почерк»
22 апреля, 11:56
В работе комплекса ГТО в 2025 году наблюдаются сбои («БИЗНЕС Online»)
3 апреля, 19:02
Ардашев о марафоне: «Первые 40 км не нужно дергаться. Если кто‑то будет один выбегать, не страшно»
623 марта, 07:32
Владимир Путин поручил рассмотреть новые форматы состязаний в паралимпийских видах спорта
110 марта, 08:06
Шамиль Тарпищев: «Разговор о восстановлении ОКР был, я летал на сессию МОК. Если все условия выполнены – можно будет ставить вопрос о возвращении»
5526 февраля, 09:38
В отношении некоторых спортивных федераций проходят прокурорские проверки. Это связано с некорректным использованием средств от целевых отчислений
1326 февраля, 09:26
Магнус Карлсен обыграл Хикару Накамуру и выиграл шахматную квалификацию на EWC
221 февраля, 18:15Киберспорт
Winline анонсировал проведение серии падел-турниров Winline Padel Tour
21 февраля, 14:34Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Российская команда победила на фестивале средневекового боя в Италии
215 мая, 16:01Фото
В Москве во второй раз пройдет международный день медитации
8 мая, 16:43Фото
Названы лауреаты VIII Премии СБК
22 апреля, 11:35Фото
Продолжается приём заявок на девятую премию в сфере спортивного маркетинга MARSPO Awards
15 апреля, 13:01Фото
Нагорный, Мусагалиев и Журова объявят победителей Премии СБК 2025 
3 апреля, 18:21Фото
Женская футбольная Суперлига и MARSPO Awards запускают номинацию «Супермаркетинг года»
3 апреля, 15:53Фото
Оргкомитет Премии СБК обработал 602 заявки и составил шорт-лист претендентов в 27 номинациях
2 апреля, 09:25
Бизнес-конференция Digital Brand Day 2025 пройдет 21 марта в Москве
19 марта, 12:56Фото
14 марта в Москве пройдет вторая международная конференция для организаторов забегов TRAILCONF
11 марта, 11:52Фото
С 16 по 21 марта в поселке Листвянка во второй раз состоится фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала»
126 февраля, 13:35