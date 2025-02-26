С 16 по 21 марта в поселке Листвянка во второй раз состоится фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала»

Второй фестиваль «Под лед Байкала» пройдет в Иркутской области.

«Под лед Байкала» – первый в мире фестиваль подледного фридайвинга, созданный Федерацией фридайвинга при поддержке генерального партнера Capital Group.

В этом году погружаться в ледяную воду Байкала на одном вдохе без использования кислородных баллонов планируют не только российские спортсмены, но и топовые спортсмены-фридайверы из Хорватии и Турции.

Шайка Эрджюмен (Турция) сразится с Ольгой Маркиной (Россия) за новый рекорд среди женщин по погружению в глубину с задержкой дыхания в моноласте. С 2021 года он принадлежит Ольге и составляет 63,8 метра. Марианна Гиллеспи (Россия) планирует обновить собственный рекорд прошлого года по погружению в глубину по тросу без ласт – 40 метров. Соперницей в этой борьбе ей станет Санда Делия – спортсменка из Хорватии.

Впервые нырять на Байкале под лед в рамках соревнований будет Витомир Маричич, рекордсмен и чемпион мира по фридайвингу. Для других участников фестиваля известный хорватский спортсмен проведет мастер-класс по технике ныряния.

Алексей Молчанов, многократный чемпион и рекордсмен мира, самый глубинный человек в соревновательном фридайвинге, на фестивале даст мастер-класс по техникам восстановления при регулярных физических нагрузках, а также примет участие в соревнованиях 17 и 18 марта.

19 марта состоится попытка уникального рекорда: Екатерина Некрасова планирует проплыть 120 метров в длину подо льдом в ластах, но без гидрокостюма (в купальнике). Абсолютный мировой рекорд будет зафиксирован судьями Федерации фридайвинга.