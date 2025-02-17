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Открыт прием заявок на премию СБК 2025. Церемония награждения состоится в Москве 18 апреля

Стартует прием заявок на «Спорт Бизнес Конгресс» 2025.

Премия СБК – это профессиональная награда в области спортивного бизнеса и управления, отмечающая лучшие проекты, объекты и персоналии прошедшего года.

Премия уже в восьмой раз объединит лидеров среди спортивных объектов, клубов, лиг, федераций, спонсоров, девелоперов, производителей и других организаций спортивной отрасли. Прием заявок для участия уже открыт. А кульминацией премии станет церемония награждения, которая состоится в Москве 18 апреля 2025 года.

Всего в 2024 году победители были определены в 31 номинации. В 2025 году нас ждет 27 номинаций, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте премии.

Претендовать на участие в премии могут организации, проекты и специалисты, связанные со спортивным бизнесом. Для регистрации заявки необходимо зайти на официальный сайт. Участники могут подать свой проект на соискание премии совершенно бесплатно до 19 марта 2025.

Этапы Премии СБК

1) Подача заявок – до 19 марта;

2) Объявление шорт-листа – 1 апреля;

3) Защита номинантов и голосование жюри – с 7 по 11 апреля;

4) Церемония вручения премии СБК – 18 апреля.

Опубликовано: Sports
бизнес
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