Первые Олимпийские киберспортивные игры перенесли на 2027 год. Дота будет в списке дисциплин

Первые Олимпийские киберспортивные игры пройдут в 2027 году.

До этого игры планировали провести в 2025 году. Место проведения остается тем же – Эр-Рияд, Саудовская Аравия.

Для организации игр МОК сотрудничает с Саудовским олимпийским и паралимпийским комитетом (SOPC). У МОК действует 12‑летнее партнерство с Национальным олимпийским комитетом Саудовской Аравии.

Президент МОК Томас Бах сообщил, что теперь у игр есть четкая дорожная карта.

Автор телеграм-канала «Мюсли китайские» Сергей Коляда сообщил, что в программу игр войдет Дота.

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