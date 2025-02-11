Первые Олимпийские киберспортивные игры перенесли на 2027 год. Дота будет в списке дисциплин
Первые Олимпийские киберспортивные игры пройдут в 2027 году.
До этого игры планировали провести в 2025 году. Место проведения остается тем же – Эр-Рияд, Саудовская Аравия.
Для организации игр МОК сотрудничает с Саудовским олимпийским и паралимпийским комитетом (SOPC). У МОК действует 12‑летнее партнерство с Национальным олимпийским комитетом Саудовской Аравии.
Президент МОК Томас Бах сообщил, что теперь у игр есть четкая дорожная карта.
Автор телеграм-канала «Мюсли китайские» Сергей Коляда сообщил, что в программу игр войдет Дота.
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Опубликовано: Константин Семёнов
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