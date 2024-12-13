Роман Крамарь стал генеральным директором Олимпийского комитета России, Виктор Березов – генеральным секретарем

Генеральным директором Олимпийского комитета России избран Роман Крамарь.

Выборы прошли сегодня на Олимпийском собрании в Москве.

За кандидатуру 37-летнего Крамаря проголосовали 142 делегата, двое воздержались. С 2020-го по 2024 год Крамарь был гендиректором хабаровского хоккейного клуба «Амур».

Генеральным секретарем ОКР избран Виктор Березов, за его кандидатуру проголосовали 157 из 163 делегатов.