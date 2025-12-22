Сеть фитнес-клубов С.С.С.Р. в 12-й раз наградила лучших сотрудников – тех, кто помогает тренироваться регулярно

По статистике фитнес-индустрии, большинство людей бросают тренировки в первые 6-8 недель. Чаще всего дело не в лени. Это могут быть неоправданные ожидания, когда через пару недель в зеркале не видны результаты; перегруженный старт, который приводит к физической и эмоциональной усталости; отсутствие поддержки, превращающее тренировки в стресс, особенно для новичков: нет никого, кто объяснит, подскажет и вовремя притормозит.

В сети фитнес-клубов С.С.С.Р. понимают, что желание регулярно тренироваться рождается из поддержки, доверия и грамотной работы с людьми разного уровня подготовки. Когда тренер слышит клиента, администратор создает комфорт с порога клуба, а менеджер думает о долгосрочном результате, а не о разовой продаже, фитнес становится частью жизни.

Ежегодно сеть фитнес-клубов С.С.С.Р. отмечает таких специалистов на Всесоюзной премии. 11 декабря лучших сотрудников сети – тех, кто помогает не бросить тренировки после первого месяца, – наградили уже в 12-й раз.

