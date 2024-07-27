Эммануэль Макрон о церемонии открытия Олимпиады: «Браво! Это можно будет обсуждать и 100 лет спустя!»

Теги открытие Олимпиада-2024 Политика Эммануэль Макрон Водные виды

Эммануэль Макрон восторженно оценил церемонию открытия Олимпиады в Париже.

Об этом президент Франции высказался, обращаясь к художественному руководителю церемонии Тому Жолли и артистам. Церемония проходила накануне, 26 июля.

«Браво! Мы очень гордимся. Вы заставили Францию сиять.

Спасибо артистам за этот уникальный и волшебный момент. Спасибо правоохранительным и экстренным службам, агентам и волонтерам. Спасибо всем, кто верил в это. Это можно будет обсуждать и 100 лет спустя! Мы сделали это!» – сказал Макрон.

Олимпиада-2024 открыта! Огонь парит над центром Парижа! Детали уникальной церемонии: яркой и спорной

 

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83 комментария
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Это забудут уже через месяц
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Этот сатанизм в перемешку с левой повесткой забыть сложно . Жаль они ещё гордятся этим . Ужасно , так как христиане себя унижают , никто их не унижает
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Шабаш глобалистов, извращенцев и уродов.
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Я из-за вас, гондурасов, не могу показать детям открытие Олимпиады, которую раньше смотрели всей семьей.
Что там обсуждать-то? Белого коня? Ассасина? Бородатых женщин? Мерзко.
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Через 100 лет люди продолжат говорить про "Тайную вечерю" Да Винчи, а про твою ЛГБТ пародию забут сразу после закрытия этого шабаша.
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Ответ Skotinas
Это забудут уже через месяц
Я например не смотрел
Так что и забывать нечего :)
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Показали все ценности современного Запада на открытии данного мероприятия
+36
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Конечно будут, когда будут на уроках истории изучать почему мир чуть с ума не сошёл и приводить в пример открытие олимпиады, где восхваляли сатанизм и гомосятину...
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+32
Весь мир в шоке с этого. Зато на спортсе статьи про крутое открытие. Твиттерасты такие же.
+28
-2
+26
Ответ Ozz99
Комментарий скрыт
а ты каким боком к россиянам
+27
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+25
Ответ Сергей Галынский
Показали все ценности современного Запада на открытии данного мероприятия
Олимпедиада.
+22
0
+22
Да, уж, люди будут блевать, вспоминая открытие олимпиады 2024 еще лет 100 минимум
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Ответ Rassvetoff
Я из-за вас, гондурасов, не могу показать детям открытие Олимпиады, которую раньше смотрели всей семьей. Что там обсуждать-то? Белого коня? Ассасина? Бородатых женщин? Мерзко.
Такие же эмоции, впервые не хочу чтобы дети это посмотрели.
Ни на одной олимпиаде до сих пор такого не было, а вот в Китае хоть каждый год можно такие представления давать, будет всё лучше и лучше.
+22
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+19
Мне кажется, что такое открытие Олимпиады вообще нельзя никому показывать. Родители должны от детей это скрыть. Это запрещённый контент. Мы, взрослые, в шоке.
+19
-2
+17
Сейчас придут леваки, либералы и скажут, что там пособия платят зато. Ну да, лентяи и бездельники могут за эти копейки сколько угодно зиговать в честь ЛГБТК+. Я не хочу в таком мире жить и воспитывать детей. Никакие деньги, никакие материальные блага не стоят того, чтобы жить в странах Запада. Да и этих благ у них давно нет. От хорошей жизни того же Зико ограбили?
+17
-4
+13
Сравнивая открытие Олимпиады 08 с этой пародией понимаешь насколько Франция осталая экономически, технологически, культурно и технически.
Хотя вспомнив,что Франция на 1ю мировую вышла против немцев со шпагами понимаешь,что это нормально для этой отсталой страны
+16
-4
+12
Ответ Max Maximus
Я например не смотрел Так что и забывать нечего :)
Как Зидан в метро застрял, прекратил смотреть)
+14
-3
+11
Заткнись Макрон, ты мерзавец!
+10
0
+10
В чём то прав. Такое фрик-шоу просто так не забудешь.
+12
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+9
Ответ riverman1980
Шабаш глобалистов, извращенцев и уродов.
Соросёнок Макрон свой последний аккорд сыграл ярко, со всеми нотками повестки. Хотя, учитывая недавние «выборы», не факт, что последний. Никакого диктаторства, чисто демократическое узурпирование🤗
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0
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Ответ DVS1
Олимпедиада.
ЛГБТиада🤓
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Впервые!
Только раз в сто лет.
Откуда они? А хрен его знает!

ЦИРК Макрона!

Фокусы — просто звиздец!
Клоуны-дегенераты!
Уродливые представления!

Вы пожалеете о потраченном времени и средствах!
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Париж - лицо запада, которое похоже на задницу. Куча понтов, а на деле ничего не функционирует. Руины великой империи.
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Идиот
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Ответ Dexter Morgan
Весь мир в шоке с этого. Зато на спортсе статьи про крутое открытие. Твиттерасты такие же.
Наследие Дудя, чего греха таить🎅🏿
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Я видел только фрагменты, но голубой(в широком смысле) мужик на блюде с фруктами в окружении трансвеститов ещё пару раз появится, возможно, в моих кошмарах.
На церемонии закрытия будут жертвоприношения младенцев Баалу и масштабная оргия?
+5
0
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Наследие Кончиты с Евровидения процветает.
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Посоветуйте кто-нибудь посмотреть ему открытие Лондонской Олимпиады в 2012 году, а то чувак может не в курсе🤷‍♂️
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Не понимаю чем Макрон гордится? Транс несёт олимпийский факел, в Сене дерьмо плавает, спортсмены должны не выпускать из рук вещи, упрут в один момент, да ещё и транспорт на забастовке! Про эту Олимпиаду если и будут вспоминать, то только непечатным выражениями!
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Надеюсь через 100 лет будут вспоминать как один из признаков краха западной цивилизации !
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