Эммануэль Макрон о церемонии открытия Олимпиады: «Браво! Это можно будет обсуждать и 100 лет спустя!»

Эммануэль Макрон восторженно оценил церемонию открытия Олимпиады в Париже.

Об этом президент Франции высказался, обращаясь к художественному руководителю церемонии Тому Жолли и артистам. Церемония проходила накануне, 26 июля.

«Браво! Мы очень гордимся. Вы заставили Францию сиять.

Спасибо артистам за этот уникальный и волшебный момент. Спасибо правоохранительным и экстренным службам, агентам и волонтерам. Спасибо всем, кто верил в это. Это можно будет обсуждать и 100 лет спустя! Мы сделали это!» – сказал Макрон.

Олимпиада-2024 открыта! Огонь парит над центром Парижа! Детали уникальной церемонии: яркой и спорной