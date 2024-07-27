Эммануэль Макрон о церемонии открытия Олимпиады: «Браво! Это можно будет обсуждать и 100 лет спустя!»
Эммануэль Макрон восторженно оценил церемонию открытия Олимпиады в Париже.
Об этом президент Франции высказался, обращаясь к художественному руководителю церемонии Тому Жолли и артистам. Церемония проходила накануне, 26 июля.
«Браво! Мы очень гордимся. Вы заставили Францию сиять.
Спасибо артистам за этот уникальный и волшебный момент. Спасибо правоохранительным и экстренным службам, агентам и волонтерам. Спасибо всем, кто верил в это. Это можно будет обсуждать и 100 лет спустя! Мы сделали это!» – сказал Макрон.
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Что там обсуждать-то? Белого коня? Ассасина? Бородатых женщин? Мерзко.
Так что и забывать нечего :)
Ни на одной олимпиаде до сих пор такого не было, а вот в Китае хоть каждый год можно такие представления давать, будет всё лучше и лучше.
Хотя вспомнив,что Франция на 1ю мировую вышла против немцев со шпагами понимаешь,что это нормально для этой отсталой страны
Только раз в сто лет.
Откуда они? А хрен его знает!
ЦИРК Макрона!
Фокусы — просто звиздец!
Клоуны-дегенераты!
Уродливые представления!
Вы пожалеете о потраченном времени и средствах!
На церемонии закрытия будут жертвоприношения младенцев Баалу и масштабная оргия?