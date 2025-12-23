Фото
0

Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня в городе Помпеи

Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня.

71-летний актер Джеки Чан поучаствовал в эстафете огня Олимпийских игр в городе Помпеи.

Вместе с ним факел между руинами древнего города пронесли фехтовальщик Сандро Куомо, пловчиха Иммаколата Черасуоло и факелоносец Мария Маринелла Биакка.

Далее олимпийский огонь отправится в Неаполь, где эстафету примут футболисты Фабио Каннаваро и Чиро Феррара.

В общей сложности олимпийский огонь преодолеет 12 000 км по территории 110 итальянских провинций. В конце он будет доставлен на стадион «Сан-Сиро» в Милане, где 6 февраля состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр. 

ФОТО

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NBC
logoОлимпиада-2026
эстафета олимпийского огня
logoДжеки Чан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
Сеть фитнес-клубов С.С.С.Р. в 12-й раз наградила лучших сотрудников – тех, кто помогает тренироваться регулярно
вчера, 08:00Реклама
Теннисная капибара прячется слишком глубоко. Пользователи жалуются, но продолжают играть
21 декабря, 08:00Тесты и игры
Дмитрий Песков: «Мы находим отклики в МОК, и еще больше наших федераций полноправно возвращаются в мировой спортивный процесс»
18 декабря, 17:06
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Италии
15 декабря, 14:31
Выберите подарок Ямалю, который отвлечет его от тиктока
15 декабря, 08:00Тесты и игры
Угадайте звезду спорта по новогоднему подарку в новом тесте
12 декабря, 19:30Тесты и игры
МОК не обсуждал вопрос восстановления статуса ОКР на заседании исполкома
10 декабря, 17:24
Чего больше: карат в кольце Джорджины или голов Криштиану в Саудовской Аравии? Ответь на 10 вопросов о статистике
5 декабря, 12:00Тесты и игры
WADA внесло антидопинговое агентство Узбекистана в список наблюдения
2 декабря, 14:07
Стали известны победители AdIndex Awards 2025. Церемония награждения прошла 26 ноября в Москве
2 декабря, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Дворец тенниса «Лужники» и WINLINE запустили совместные проекты по развитию падела
15 минут назад
20 миллионов на кону: не пропустите большой CS2 в стадионном формате!
19 декабря, 06:58
«Казахский воин» против филиппинского претендента: сможет Ельшат Ныгметолла защитить пояс WBA Asia в Алматы?
18 декабря, 06:33
МЮ – «Борнмут»: цифры, форма и неудобный соперник
16 декабря, 09:30
В «Лужниках» открылся самый большой мультимедийный каток в России
15 декабря, 16:08Фото
Кто стал главным героем футбольного сезона в Казахстане?
12 декабря, 07:30
Возвращение экс-чемпиона: главный бой Alash Pride FC 115
11 декабря, 10:30
Государство и бизнес поддерживают казахстанский падел: в Алматы и Астане прошли любительские турниры ADD Tournament
11 декабря, 05:35
Чем завершится самое крутое сражение групповой стадии ЛЧ-2025/26?
10 декабря, 07:40
Пан или пропал? Алматинская команда проведет матч на «Астана арене», в котором сможет зацепиться за очки
9 декабря, 07:08