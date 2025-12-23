0

Дворец тенниса «Лужники» и WINLINE запустили совместные проекты по развитию падела

Дворец тенниса «Лужники» и WINLINE объявили о старте стратегического партнерства, направленного на развитие и популяризацию падела в России.

В рамках сотрудничества на территории Дворца тенниса открылась новая падел-зона, включающая четыре корта, трибуны для зрителей и кафе-зону. В дальнейшем площадка будет использоваться для проведения российских и международных соревнований.

Также в декабре стартовала регулярная серия турниров Академии падела «Лужники» при поддержке WINLINE. Участие в соревнованиях открыто для всех желающих по предварительной регистрации. Турниры проходят в нескольких категориях — для новичков, любителей и профессионалов.

Гостями первого турнира стали представители спорта и медиа, в том числе футболист Алексей Хрущев, чемпионки мира по бальным танцам Вера Бондарева и Ариадна Тишова, баскетболист Андрей Кубанкин, футбольный фристайлер Игорь Олейник, певица Натали Козлова, комик Александр Шампанцев, а также блогеры Павел Осовцов, Алексей Столяров, Артем Левда и Никита МемоБарон.

Проекты WINLINE и Дворца тенниса «Лужники» направлены на формирование падел-сообщества и развитие турнирной экосистемы. В октябре на этой площадке уже проходил международный турнир «Москва 2025» с участием ведущих игроков со всего мира.

