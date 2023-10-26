Первое мероприятие про perfomance-рынок в России. Делимся основными итогами конференции

В Москве состоялось первое в России мероприятие, посвященное отечественному перфоманс рынку. Сильнейшие эксперты и участники собрались, чтобы ответить на ключевые запросы индустрии и наметить общий вектор развития вопреки глобальным изменениям и прошлой потере привычного инструментария.

«Медиапотребление изменилось – этого нельзя отрицать. Но какие площадки сейчас результативны? То, что было раньше, и то, что есть сейчас – это два совершенно разных рынка. И нужно уметь работать в быстро изменяющейся реальности и делать digital-мир только лучше», – подчеркнула программный директор мероприятия Ксения Пономарева (коммерческий директор ArrowMedia, лидер направления бизнес-мероприятий Digital Club).

Событие получилось масштабным и по количеству участников, и по охваченным программой темам. Потоки обсуждений были сконцентрированы на положении performance сегодня, его топовым направлениям и коммуникации в сегментах. Много внимания в рамках отдельных сессий уделили крупнейшим направлениям: финансы, ритейл, недвижимость и ecom.

Особенный фокус – на вызовах рынка и поиска эффективных решений. Самым ключевым были посвящены отдельные дискуссии:

Вызов 1 – Честные тендеры: правда или вымысел?

Вызов 2 – Выход на международный рынок

Вызов 3 – Отношения: клиент & агентство

Вызов 4 – Инхаус vs. агентства?

«В процессе обдумывания темы пришло осознание, что на рынке нет ни одного события, которое всецело было бы посвящено перфоманс маркетингу. Да, отдельные игроки, в том числе и очень крупные, проводят свои мероприятия, но флагманского ивента который даёт рупор всем участникам рынка до сих пор не было. Тогда и появилась идея сделать событие, которое станет главной российской конференцией по перформанс маркетингу», – поделился продюсер форума Александр Кубанеишвили (директор по performance-продуктам МТС, создатель Digital Club).

И результаты прошедшего мероприятия превзошли ожидания организаторов. Вот несколько доказательств в пользу утверждения, что это не рядовое событие в индустрии, а действительно неординарное явление.

– Специальные секции, которые провели эксперты с клиентской стороны. 80% спикеров – это клиенты.

– Профессионалы в новой роли. Олег Дорожок, директор по маркетингу OZON, и Андрей Осокин, СМО «Детский мир» стали модераторами секций, а Людмила Марлье, директор рекламной платформы Wildberries, участвовала в интересной дискуссии.

– Конкурс лучших кейсов рынка. Самые эффективные решения, по мнению жюри, у комбо команд E-Promo и OneTwoTrip (Троекратный рост подтвержденных бронирований); Авито и Тинькофф (Медийная реклама на Авито как инструмент Brandformance).

– Питчинг новых брендов и сервисов с новым форматом оценки. Эксперты из крупнейших брендов оценивают идею и пользу решения спикеров после их презентации. В финале топом лучших продуктов стали CAT от Easy Commerce (продукт аналитики, который упростит работу с маркетплейсами и онлайн-ритейлерами на российском рынке) и Kokoс Ads (платформа с новыми рекламными возможностями для брендов на сайтах магазинов/маркетплейсов).

– Эксперименты с форматами секций. Например, в программе были съемки Youtube-шоу «MEDIA MIX» от СберМаркетинга – это обсуждение новых направлений ритейл-медиа с ведущими игроками – Магнит, Х5 Media Group, Lamoda, OZON и Wildberries.

– Беспрецедентное количество участников. Форум собрал более 2 000 digital-профессионалов.

В конце мероприятия по результатам интегрального рейтинга Digital Marketing Club Russia и оценок профессионального жюри были названы победители первой премией Performance Marketing Awards.

Номинация #1 – «Лучшее Performance агентство»

1 место: MGcom

2 место: Риалвеб

3 место: ArrowMedia

Номинация #2 – «Лучшее мобильное агентство»

Rocket 10

Номинация #3 – «Прорыв года»

Digital Twiga

Номинация #4 – «Событие года»

Рост Retail Media и команда Ozon

Номинация #5 – «Вклад в индустрию Performance»

Митя Горелик, MGcom

На Performance Marketing Forum сконцентрировались в нужных пропорциях самые важные темы для обсуждений, профессиональный спикерский состав, ведущие площадки, сервисы и агентства. Общее информационное пространство и качественный нетворкинг – залог высокой эффективности и устойчивости рынка.

Реклама. ИП Кубанеишвили Александр Георгиевич. Erid: Kra23fQpg