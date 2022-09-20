Клуб SportStation проведет фестиваль на скалодроме, соревнования по вейкбордингу и состязания на сап-бордах 23-25 сентября

23-25 сентября мультиактивный клуб SportStation проводит ежегодные всероссийские соревнования в рамках празднования года проекта.

В обширной программе мероприятия – фестиваль на скалодроме, соревнования по вейкбордингу для любителей, состязания на сап-бордах, а также мастер-классы по боксу и фитнесу.

Общий призовой фонд соревнований составит более 500 000 рублей, а каждого участника и гостя ждут не только позитивные эмоции и хорошее настроение, но и ценные призы от спонсоров и партнеров клуба.

Помимо спортивной программы площадка проведет лекции от именитых экстрим-фотографов, чьи снимки украшают издания крупных журналов и чьи работы используют лучшие бренды индустрии.

Подробная программа мероприятия – тут.

Адрес клуба SportStation: Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 2.

Регистрация для участия в фестивале на скалодроме

Регистрация для участия в соревнованиях по вейкбордингу

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