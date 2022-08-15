«Сила ветра» и Яндекс.Погода проведут лекцию по метеорологии на парусной базе в Строгино

16 августа парусное сообщество «Сила ветра» и сервис Яндекс.Погода проведут открытую лекцию по метеорологии на базе в Строгино.

Эксперт, метеоролог Яндекс.Погоды Илья Дриго расскажет о том, как создаются прогнозы погоды и на что важно обращать внимание спортсменам в погодных сводках. Лекция рассчитана как на профессиональных яхтсменов, так и на любителей занятий водными видами спорта.

Илья Дриго объяснит, какова роль нейросетей в составлении точных прогнозов, чем специальный прогноз для серферов и яхтсменов отличается от привычного прогноза и какие погодные данные важно учитывать для безопасного и комфортного проведения досуга на воде.

Участники узнают, в чем уникальность технологии Meteum, которая основана на машинном обучении и рассчитывает прогноз для любой точки на карте в Яндекс.Погоде, а также смогут задать свои вопросы спикеру.

Лекции пройдет по адресу: Москва, Строгинское шоссе, владение 1А, база «Силы ветра». Участие в лекции бесплатное, количество мест ограничено.

Регистрация доступна по ссылке. Начало – в 19:30.