Счетная палата России оценила эффективность госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта» как низкую.

По оценке Счетной палаты, программа «Развитие физкультуры и спорта» за 2020 год, как и в 2019-м, показала низкий уровень эффективности. При этом Минэкономразвития оценил степень эффективности реализации госпрограммы как высокую (94,7%).

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2020 год по федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта» составило 67,227 млрд рублей, что составило 91,8% от запланированного объема.

Объем неисполненных бюджетных назначений по программе «Развитие физкультуры и спорта» составил 5,978 млрд. Низкое кассовое исполнение обусловлено, в частности, карантинными мерами и ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции.

Анализ Счетной палатой основных результатов программы «Развитие физкультуры и спорта», достигнутых в 2020 году, показал, что они, в основном, обеспечивают решение поставленных задач и достижение установленных целей. Исполнение целевых показателей по госпрограмме составило 73,3% при увеличении бюджетных ассигнований на 22,2%.

Документ эпохи. Счетная палата проверила, как развивается массовый спорт, и обалдела: заниматься негде и дорого, а Минспорт химичит со статистикой