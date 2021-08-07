3D-дженералист – профессия вашей мечты? Осуществите ее в Московской школе кино 🎞💻

Московская школа кино – один из лидеров кинообразования в России: в МШК работают преподаватели-практики, применяются международные академические подходы, а многие учебные проекты осуществляются по брифам от компаний.

Программа 3D Artist в Московской школе кино – это полтора года интенсивной практики по индустриальным стандартам под руководством ведущих профессионалов индустрии кино и анимации. Получите универсальный скиллсет для работы на ведущих кино- и анимационных студиях, создания проектов для кино, анимации, рекламы и даже игр. Старт обучения – 1 октября.

В процессе обучения студенты осваивают профессиональные обязанности моделера, шейдинг-артиста, 3D-художника и аниматора, лайтера, текстурного художника, и становятся универсальными специалистами – 3D-дженералистами. Студенты учатся понимать и выстраивать производственный пайплайн, а также весь цикл производства проектов.

В экосистеме Московской школы кино студент не только становится частью профессионального коммьюнити, но и получает в распоряжение большую ресурсную базу Universal University: два съемочных кинопавильона, парк съемочного, светового и звукового оборудования, компьютерный класс с регулярно обновляемым ПО (включая Houdini, Maya, Nuke и др), просмотровый кинозал, профессиональную фотостудию и многое другое.

Помимо программы 3D Artist Московская школа кино предлагает выбор из 18 программ дополнительного профессионального образования, более 30 интенсивов, 5 подготовительных курсов, 1 программу Foundation и 3 направления британского бакалавриата.