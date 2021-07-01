А что кроме Евро-2020? Кучеров и Василевский в шаге от Кубка Стэнли, ЦСКА претендует на защитника из НБА, Рублев и Хачанов – в 1/8 финала «Уимблдона»

Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости пятницы из мира другого спорта:

1. 🏒«Тампа» летит к второму титулу подряд: 6:3 – с таким счетом «Монреаль» повержен в Канаде, а в серии уже 3-0. у Никиты Кучерова 1+1, Андрей Василевский отразил 32 броска.

Переговоры Айкела и «Баффало», кажется, завершаются – стороны близки к соглашению. И речь не про новую команду для нападающего – просто игрок и клуб не могли определиться, как лечить грыжу диска в шейном отделе позвоночника игрока. Джек настаивал на операции, а врачи «Сэйбрс» опасались и настаивали на отдыхе и терапии. Впрочем, к теме обмена Айкела рано или поздно все равно придется вернуться.

2. 🏀 ЦСКА претендует на 31-летнего защитника «Шарлотт» Брэда Уонамейкера, который не против продолжить карьеру в Европе.

Звезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо может вернуться в 7-м матче с «Атлантой», если он потребуется. Пока команда Янниса ведет в серии 3-2.

3. 🎾 Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в 1/8 финала «Уимблдона». Два игрока из России дошли до этой стадии во Всеанглийском клубе впервые с 2008-го. А в субботу еще сыграет Даниил Медведев.

У женщин в четвертый круг прорвалась Людмила Самсонова. Россиянка выиграла уже 10-й матч подряд и впервые так далеко прошла на «Большом шлеме».

А Новак Джокович поставил новый рекорд – он стал первым мужчиной, одержавшим по 75 побед на всех «Шлемах». Свое неуемное желание выигрывать он объяснил тем, что вырос с волками.

4. 🏎️ В Австрии начался уик-энд «Формулы-1»: Ферстаппен и «Ред Булл» стали быстрейшими в первой практике, во второй две первые строчки – за «Мерседесом». Но Хэмилтон настроен пессимистично – у конкурентов есть запас благодаря квалификационному режиму.

Жена бывшего босса «Ф-1» Берни Экклстоуна претендует на пост вице-президента ФИА.

5. 🥊 Конор включил трэшток перед третьим боем с Дастином Порье: Макгрегор заявил, что в плане боксерской техники разобрал американца во втором поединке.

6. 🏃‍♀️ Олимпийскую чемпионку по легкой атлетике из США Брианну Макнил дисквалифицировали на 5 лет за подделку медицинских документов.

Еще одна американская бегунья Ша’Кэрри Ричардсон пропустит Токио-2020 из-за положительного допинг-теста на каннабис. Она лучшая спринтерша США.

7. 🏊‍♀️ Тема с запрещенными купальниками наших синхронисток с изображением медведей дошла и до Кремля. Дмитрий Песков считает, что запрет – это даже неплохо.

8. ⛸ Тренер по фигурному катанию Нина Мозер уверена, что у Евгении Медведевой есть все для успешного перехода в парное катание.