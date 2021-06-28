Американская бегунья Ша’Кэрри Ричардсон дисквалифицирована на месяц за марихуану. Она пропустит Олимпиаду в Токио

Американская бегунья Ша’Кэрри Ричардсон дисквалифицирована на месяц за употребление марихуаны. Она пропустит игры в Токио.

Пресс-служба антидопингового агентства США ( ) сообщила, что 21-летняя спортсменка согласилась с наказанием.

Ричардсон сдала положительный допинг-тест 19 июня во время отборочных соревнований сборной США.

Ее результат – победа в квалификационном забеге на 100 метров с результатом 10,86 секунды – аннулирован. Срок дисквалификации отсчитывается с 28 июня 2021 года.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.