Американская бегунья Ша’Кэрри Ричардсон дисквалифицирована на месяц за марихуану. Она пропустит Олимпиаду в Токио

Теги Бег допинг сборная США жен USADA Олимпиада-2020 натив Ша'Кэрри Ричардсон Легкая атлетика

Американская бегунья Ша’Кэрри Ричардсон дисквалифицирована на месяц за употребление марихуаны. Она пропустит Олимпийские игры в Токио. 

Пресс-служба антидопингового агентства США (USADA) сообщила, что 21-летняя спортсменка согласилась с наказанием. 

Ричардсон сдала положительный допинг-тест 19 июня во время отборочных соревнований сборной США.

Ее результат – победа в квалификационном забеге на 100 метров с результатом 10,86 секунды – аннулирован. Срок дисквалификации отсчитывается с 28 июня 2021 года. 

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья