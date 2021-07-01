Уимблдон. Самсонова играет со Стивенс, Соболенко – с Осорио Серрано, Швентек, Плишкова вышли в 4-й круг

Теги Уимблдон результаты WTA Слоун Стивенс Каролина Плишкова Гарбинье Мугуруса Арина Соболенко Ига Швентек Людмила Самсонова Теннис

В пятый день «Уимблдона» Людмила Самсонова играет со Слоун Стивенс, а Арина Соболенко – с Марией Камилой Осорио Серрано.

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Уимблдон

Лондон, Великобритания 

28 июня – 11 июля 2021

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 35 016 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Третий круг

Людмила Самсонова (Россия) Слоун Стивенс (США)
6:2|0:2
Дата проведения
2 июля, 15.07
Онлайн матча

 

Каролина Плишкова (Чехия) Тереза Мартинцова (Чехия)
6:3|6:3
Дата проведения
2 июля, 12.59
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша) Ирина Бегу (Румыния)
6:1|6:0
Дата проведения
2 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) Арина Соболенко (Беларусь)
0:6|2:5
Дата проведения
2 июля, 14.51
Онлайн матча

 

Шелби Роджерс (США) Елена Рыбакина (Казахстан)
1:6|2:1
Дата проведения
2 июля, 15.15
Онлайн матча

 

Онс Жабер (Тунис) Гарбинье Мугуруса (Испания)
2:3
Дата проведения
2 июля, 15.37
Онлайн матча

 

Виктория Голубич (Швейцария) Мэдисон Бренгл (США)
Дата проведения
2 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия) Мэдисон Киз (США)
Дата проведения
2 июля, 18.30
Онлайн матча

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