Уимблдон. Самсонова играет со Стивенс, Соболенко – с Осорио Серрано, Швентек, Плишкова вышли в 4-й круг

В пятый день «Уимблдона» Людмила Самсонова играет со Слоун Стивенс, а Арина Соболенко – с Марией Камилой Осорио Серрано.
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Уимблдон
Лондон, Великобритания
28 июня – 11 июля 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 35 016 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 2 июля, 15.07
- Дата проведения
- 2 июля, 12.59
- Дата проведения
- 2 июля, 13.00
- Дата проведения
- 2 июля, 14.51
- Дата проведения
- 2 июля, 15.15
- Дата проведения
- 2 июля, 15.37
- Дата проведения
- 2 июля, 16.30
- Дата проведения
- 2 июля, 18.30