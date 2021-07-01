Уимблдон. Рублев играет с Фоньини, Хачанов – с Тиафу, Джокович встретится с Кудлой, Маррей – с Шаповаловым

В пятый день «Уимблдона» Андрей Рублев играет с Фабио Фоньини, а Карен Хачанов – с Фрэнсисом Тиафу.

Пятикратный чемпион Новак Джокович встретится с Денисом Кудлой, а двукратный победитель Энди Маррей поборется с Денисом Шаповаловым.

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Уимблдон

Лондон, Великобритания

28 июня – 11 июля 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 35 016 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Третий круг

