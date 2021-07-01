Уимблдон. Рублев играет с Фоньини, Хачанов – с Тиафу, Джокович встретится с Кудлой, Маррей – с Шаповаловым

В пятый день «Уимблдона» Андрей Рублев играет с Фабио Фоньини, а Карен Хачанов – с Фрэнсисом Тиафу.
Пятикратный чемпион Новак Джокович встретится с Денисом Кудлой, а двукратный победитель Энди Маррей поборется с Денисом Шаповаловым.
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Уимблдон
Лондон, Великобритания
28 июня – 11 июля 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 35 016 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 2 июля, 13.07
- Дата проведения
- 2 июля, 13.15
- Дата проведения
- 2 июля, 16.30
- Дата проведения
- 2 июля, 19.00
- Дата проведения
- 2 июля, 14.16
- Дата проведения
- 2 июля, 15.00
- Дата проведения
- 2 июля, 16.00
- Дата проведения
- 2 июля, 17.00