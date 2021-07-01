Уимблдон. Рублев играет с Фоньини, Хачанов – с Тиафу, Джокович встретится с Кудлой, Маррей – с Шаповаловым

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В пятый день «Уимблдона» Андрей Рублев играет с Фабио Фоньини, а Карен Хачанов – с Фрэнсисом Тиафу.

Пятикратный чемпион Новак Джокович встретится с Денисом Кудлой, а двукратный победитель Энди Маррей поборется с Денисом Шаповаловым.

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Уимблдон

Лондон, Великобритания 

28 июня – 11 июля 2021

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 35 016 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Третий круг

Фабио Фоньини (Италия) Андрей Рублев (Россия)
3:6|4:4
Дата проведения
2 июля, 13.07
Онлайн матча

 

Фрэнсис Тиафу (США) Карен Хачанов (Россия)
3:6|4:6|0:0
Дата проведения
2 июля, 13.15
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Денис Кудла (США)
Дата проведения
2 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада) Энди Маррей (Великобритания)
Дата проведения
2 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Кристиан Гарин (Чили) Педро Мартинес Портеро (Испания)
1:2
Дата проведения
2 июля, 14.16
Онлайн матча

 

Диего Шварцман (Аргентина) Мартон Фучович (Венгрия)
Дата проведения
2 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Доминик Кепфер (Германия) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
2 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Дэн Эванс (Великобритания) Себастьян Корда (США)
Дата проведения
2 июля, 17.00
Онлайн матча

 

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