🎥 Блогер взял вину за скандал в класико. Именно ему Ямаль говорил про 0:4 и жульничество «Мадрида»

Перед класико Ламин Ямаль много говорил и постил в соцсетях. Матч закончился поражением «Барсы» 1:2, а главная звезда каталонцев ушла с поля без результативных действий, но со скандалом. Уже после стартового свистка Ямаль зацепился сперва с Карвахалем, а затем и с Винисиусом.

Дани хотел спросить с юного товарища по сборной за его слова на стриме испанской медиалиги, когда Ламин напомнил блогеру Ибаю Льяносу про 4:0 на «Бернабеу». Отдельно Ямаль прошелся по «Мадриду».

После громкой концовки класико Ибай вышел на связь и частично взял вину за скандал на себя. Блогер рассказал, что попросил медиалигу перенести матч его клуба и команды Ямаля, ведь изначально игра выпала на день класико. Лига согласилась, Ламин смог посетить матч своего медийного клуба, а до этого принять участие в прямом эфире. Но вся эта история свернула не туда.

Ибай объясняет:

«Переполох в класико, переполох, случившийся во всем мире из-за слов Ямаля, – частично моя вина. Перед матчем медиалиги мы решили провести стрим, раз появилась возможность. Идея была простая: говорить о медиалиге, немного подогреть атмосферу перед матчем, устроить спор между мной и Ламином в духе: «Моя команда лучше», «Нет, моя команда лучше». Ничего особенного, мы планировали провести такой стрим просто ради развлечения. Мы даже не собирались говорить ни о «Мадриде», ни о «Барсе».

И вдруг Ламин сравнил мой клуб с «Мадридом», сказав, что моя команда так же, как и «Мадрид», жульничает. Получилось очень зрелищно.

Стрим закончился, вроде все хорошо. В соцсетях начали появляться вирусные посты: кто-то оскорбляет, кто-то оскорбляется, все в таком духе. Проблема в другом: пресса начала писать, что слова Ламина дошли до раздевалке «Мадрида». Я сперва не поверил, но это оказалось правдой.

Не нужно быть гением, чтобы понять: слова Карвахаля, Винисиуса, Куртуа про «разговоры» – отсылка на произошедшее на нашем стриме. А этот стрим вообще состоялся потому, что у меня появилась блестящая идея: «Эй, давайте проведем матч медиалиги пораньше, не в день класико, так будет веселее».

Новость о словах Ламина на стриме дошла до Соединенных Штатов, Аргентины, Мексики, Колумбии, до всех стран. Посмотрите, сколько новостей о тех словах Ламина Ямаля. Клянусь своим отцом: моим единственным намерением было просто хорошо провести время, повеселиться и подколоть друг друга в медиалиге.

Конечно, все началось с его слов о том, что «Мадрид» жульничает. Это казалось глупостью, но в итоге закончилось тем, что в класико пришлось вмешаться полиции. Ну все, я пошел спать. Больше я такие идеи вкидывать не буду».

