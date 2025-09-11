  • Спортс
Шнякин об игре селебрити за «Амкал»: «Клоунада? Смешнее то, что клубы Второй лиги ничего не могут поделать с соперником в меньшинстве»

Дмитрий Шнякин восхитился перформансами «Амкала» в FONBET Кубке России.

Медиафутбольный клуб с 70-летним Александром Медведевым в составе обыграл «Салют» (2:1) и пробился в 4-й раунд Кубка страны.

«У турнира (речь о WINLINE Медиалиге – Спортс’’) суммарно сотни миллионов просмотров и сотни тысяч зрителей. На поле выходили и выходят чемпионы разных стран и победители Лиги чемпионов, блогеры, звезды из разных сфер жизни.

Позади десятки экспериментов с футбольными правилами – за некоторыми с интересом следили в РПЛ. Мне об этом глава РПЛ рассказывал.

Статистику матчей клубов Медиалиги в профессиональном Кубке России знаете? 18-9 по победам в пользу медийщиков. Только что «Амкал» принес двукратное преимущество.

«Амкал», в составе которого за три матча выходили блогеры, стримеры, актеры, гулливер-баскетболист, 14-летний парень и 70-летний спортивный топ-менеджер Медведев. Меня никто не переубедит в том, что это круто! Уж точно круче, интереснее, забавнее, бодрее, чем обычный матч команд из подземелий.

Клоунада? Пф. Так ведь прекрасно. Хотя смешнее мне от того, что команды Второй лиги ничего не могут поделать с клубом, который целые шматки игрового времени по сути в меньшинстве проводит», – написал комментатор.

За «Амкал» в этом розыгрыше Кубка, помимо Медведева, сыграли 226-сантиметровый баскетболист Павел Подкользин, певец The Limba, стример Парадеевич и другие селебрити.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
