Смирнов об уходе из 2Drots: «Xочу развиваться в профессиональном футболе. Но не знаю, откуда берут информацию об «Урале»

Дмитрий Смирнов: ушел из 2Drots, потому что хочу развиваться в проффутболе.

Экс-главный тренер 2Drots Дмитрий Смирнов рассказал, почему решил покинуть медиакоманду.

– Вы покинули 2Drots. Пишут, что вы переходите в «Урал».

– Решил, что хочу развиваться в профессиональном футболе. Не знаю, откуда берут информацию об «Урале». Я нигде об этом не говорил.

– Президенты 2Drots пытались вас переубедить?

– Наверное, я достаточно хорошо донес мысль, что хочу развиваться в проффутболе.

Как мне показалось, они расстроились. Они видели, что мы сделали хорошую работу. Команда точно прибавит в следующем сезоне.

– Как можете описать эти несколько месяцев в 2Drots?

– Сделали хорошую работу. Было сложно. Еще в первых турах доходили новички. К концу сезона мы собрали хороший костяк, с которым можно добиваться побед.

– Были слухи, что вам не все нравилось в 2Drots. Например, трансферы.

– Это все слухи. Такие же, как про мой «Урал». И по трансферам, и по всему у меня не было сильных претензий. Коммуникация с президентами была на хорошем уровне. Не было такого, что мне что-то навязывали. Или наоборот, я что-то говорил, а меня отвергали с той стороны.

– Были мысли остаться в 2Drots?

– Да, думал. Но принял решение уйти в проффутбол. Всегда к этому стремился, шел. Хочется там развиваться, – сказал экс-тренер 2Drots.

Напомним, в посте об уходе Смирнова из 2Drots в клубном телеграм-канале было указано, что специалист переходит в «Урал».

Ранее Смирнов входил в тренерский штаб Василия Березуцкого в азербайджанском «Сабахе».

Березуцкому в «Урале» поможет экс-главный тренер 2Drots – ради этого ушел из клуба

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
