70-летний Медведев примет участие в тренировке «Амкала» перед дебютом в FONBET Кубке России
Александр Медведев скоро начнет тренироваться с «Амкалом».
Советник председателя правления «Зенита» планирует сыграть за медиафутбольный клуб в FONBET Кубке России.
– В «Амкале» сообщили, что вы планируете приехать на тренировку с командой 10 сентября. Это действительно так?
– А что в этом удивительного?
– Скорее интересно увидеть Вас в тренировочном процессе «Амкала».
– Увидите, – заявил Медведев.
В 3-м раунде Кубка России «Амкал» встретится с «Салютом». 70-летний Медведев в случае выхода на поле установит рекорд, став самым возрастным игроком турнира.
Он превзойдет достижение Владимира Тумаева, который в 2005 году сыграл за «СОЮЗ-Газпром» в возрасте 58 лет.
Ари – в «Броуках», Медведев сыграет за «Амкал» – в 70 лет! Медиаклубы готовятся к кубковым матчам
