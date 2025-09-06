Босс Unwanted Boys Абдужабборов: «Перед прошлым сезоном мы не были готовы. Как видно, по-футбольному до сих пор не готовы»

Ислом Абдужабборов сказал, что по-футбольному Unwanted Boys были не готовы.

Узбекистанская медийная команда вылетела в 1-м раунде WINLINE Кубка Медиалиги, проиграв в обоих матчах «Эгриси » (1:2 и 0:1).

– Наверное, обидно вылететь так рано после долгой дороги. Какие испытываете эмоции?

– Мы планировали пройти дальше, но как есть, так есть. Поздравляем соперников – они сегодня на 100% были лучше нас. В первой игре мы сыграли лучше, а сегодня они были сильнее.

Нам обидно вылетать так рано. Думаю, лиге тоже обидно, что мы так быстро выбыли. Нам было интересно поиграть, но не получилось то, что планировали.

– Вас поддерживало много болельщиков. Это московские болельщики или приехавшие из Узбекистана?

– 90% – местные. Но были и те, кто приехал из Узбекистана. Болельщики всегда нас поддерживают. Мы давно планировали сыграть в этой лиге.

– Хотели бы поучаствовать в сезоне Медиалиги?

– Скорее да, чем нет. Перед прошлым сезоном обсуждали наше участие, тогда мы не были готовы. Как видно, по футбольной части до сих пор не готовы.

– Чем будете заниматься после вылета из Кубка Лиги?

– Будем заниматься командой: контент, футбол – будем развиваться. В январе в Бразилии пройдет Кингс ЧМ, мы будем участвовать там как сборная Узбекистана, – рассказал президент Unwanted Boys в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.