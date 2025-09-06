Босс Unwanted Boys Абдужабборов: «Перед прошлым сезоном мы не были готовы. Как видно, по-футбольному до сих пор не готовы»
Узбекистанская медийная команда вылетела в 1-м раунде WINLINE Кубка Медиалиги, проиграв в обоих матчах «Эгриси» (1:2 и 0:1).
– Наверное, обидно вылететь так рано после долгой дороги. Какие испытываете эмоции?
– Мы планировали пройти дальше, но как есть, так есть. Поздравляем соперников – они сегодня на 100% были лучше нас. В первой игре мы сыграли лучше, а сегодня они были сильнее.
Нам обидно вылетать так рано. Думаю, лиге тоже обидно, что мы так быстро выбыли. Нам было интересно поиграть, но не получилось то, что планировали.
– Вас поддерживало много болельщиков. Это московские болельщики или приехавшие из Узбекистана?
– 90% – местные. Но были и те, кто приехал из Узбекистана. Болельщики всегда нас поддерживают. Мы давно планировали сыграть в этой лиге.
– Хотели бы поучаствовать в сезоне Медиалиги?
– Скорее да, чем нет. Перед прошлым сезоном обсуждали наше участие, тогда мы не были готовы. Как видно, по футбольной части до сих пор не готовы.
– Чем будете заниматься после вылета из Кубка Лиги?
– Будем заниматься командой: контент, футбол – будем развиваться. В январе в Бразилии пройдет Кингс ЧМ, мы будем участвовать там как сборная Узбекистана, – рассказал президент Unwanted Boys в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.