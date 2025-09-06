«Эгриси» выбил Unwanted Boys из Кубка Медиалиги
Unwanted Boys вылетели из WINLINE Кубка Медиалиги от «Эгриси».
WINLINE Кубок Медиалиги-2025, 1-й раунд, ответные матчи
6 сентября, суббота
Unwanted Boys – «Эгриси» – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Рональдо (9).
Unwanted Boys: Маха, Валиев, Тухтасинов, Жалолиддинов, Убайдуллаев, Саидов, Веклич, Ахазаров, Эля, Мара, Радик.
«Эгриси»: Ярус, Яненко, Рональдо, Кольт, Кефаша, Дасаев, Егорашев, Гололобов, Комков, Полунин, Григорьев.
Первый матч – 1:2
Матч прошел в Москве, на стадионе спортивного городка «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Эгриси» сыграют во 2-м раунде с победителем пары Ars – «Титан».
