«Анжи» вышли в следующий круг Кубка Лиги. Махачкалинцы обграли DMedia в серии буллиталити, сыграв вничью по сумме двух встреч
«Анжи» прошли DMedia в WINLINE Кубке Медиалиги.
WINLINE Кубок Медиалиги-2025, 1-й раунд, ответные матчи
6 сентября, суббота
«Анжи» – DMedia – 1:2 (0:1, 5:4 Б)
Голы: 0:1 – Ловгач (23), 0:2 – Воронков (34), 1:2 – Акоп (42).
«Анжи»: Труба, Елисеев, Акоп, Бьютифул, Тигиев, Небо, Муртузалиев, Черчесов, Билалов, Массуренко, Вагидов.
DMedia: Забродский, Алисейко, Остроух, Лукашевич, Ловгач, Глебко, Юрин, Арко, Хачатурян, Лебедев, Корсак.
Первый матч – 3:2 в пользу «Анжи».
Матч прошел в Москве, на стадионе спортивного городка «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
