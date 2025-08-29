Герман об админе «Десятки», ударившем Маврина : «Я хотел бы, чтобы этот человек больше не работал в медиафутболе»

Герман хотел бы, чтобы сотрудник ФК «10», толкнувший Марина был отстранен.

«Мы свое не забили, штанги обдолбали, они свое забили. Нельзя принципиально относиться к команде, которую ты обыграл 8 раз, а они тебя один. «Десятка» не уровень «Амкала» на уровне бренда – да. А в плане футбола – топ-5 команд все плюс-минус одного уровня.

Я сейчас конкретно ненавижу там одного человека, который выбежал на поле. Я специально отошел, чтобы не лезть ни в драки, ни пихачи, никому ничего не высказывать. Я надеюсь, что вселенная ему отдаст примерно в похожем стиле.

Представители ФК «10» максимально осуждают этот поступок. Но что толку? Смысл его отстранять до конца сезона? Он админ, никто на поле. Азамат сказал, что может дойти до увольнения. Надеюсь, так и случится.

Я хотел бы, чтобы этот человек больше не работал в медиафутболе. Это неадекватно поведение. Футболист не должен чувствовать, что в любой момент может выбежать тип с бровки.

У меня на бровке стояли Жека Секси и Хантер, которые всю команду могут ########### (избить). Но они же не делают это, они адекватные люди. Когда их что-то расстраивает, они не выбегают на поле и не бьют футболистов. Это же #####», – сказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’‘ Фирузу Анвари.

Сегодня в матче открытия нового сезона Winline Кубка Лиги после забитого пенальти Шеры администратор ФК «10» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала » Василия Маврина .

После игры получивший красную карточку Клинников извинился перед Мавриным.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев также осудил поступок своего сотрудника и сказал, что он может быть исключен из команды.