Некит: «Почти как «Барселона» играли во втором тайме. Какая разница, что нас считали андердогом, игра показала другое»

Некит высказался о победе 2Drots над «Броуками» в 1-м туре.

«Нас считали андердогом против «Броуков»? Какая разница как считали? Много можно чего считать.

Игра показала другое. Мне кажется, мы во втором тайме чуть ли не как «Барселона» играли.

После промаха Курзеня думал, что опять депрессия начнется. Играешь лучше, а происходит какая-то #####. Слава Богу, сегодня все закончилось хорошо.

Курза пошел бить в послематчевой серии – и за это ему респект. Криштиану Роналду говорил, что даже если не забьет один, то не испугается пробить еще раз.

Есть игроки, которые могут отказаться: «Ой, у меня спазм мышц». Курзе – #####. Он пошел и сделал дело, принес нам победу», – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’‘ Фирузу Анвари.

В 1-м туре Кубка Лиги 2Drots обыграли «Броуков» в послематчевой серии буллиталити (1:1, 2:0).

Голкипер «самураев» Дмитрий Ландаков отбил все удары соперника и вырвал победу для команды.

Во втором тайме Курзенев не реализовал пенальти в ворота «Броуков», однако забил в послематчевой серии.