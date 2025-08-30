  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Некит: «Почти как «Барселона» играли во втором тайме. Какая разница, что нас считали андердогом, игра показала другое»
0

Некит: «Почти как «Барселона» играли во втором тайме. Какая разница, что нас считали андердогом, игра показала другое»

Некит высказался о победе 2Drots над «Броуками» в 1-м туре.

«Нас считали андердогом против «Броуков»? Какая разница как считали? Много можно чего считать.

Игра показала другое. Мне кажется, мы во втором тайме чуть ли не как «Барселона» играли.

После промаха Курзеня думал, что опять депрессия начнется. Играешь лучше, а происходит какая-то #####. Слава Богу, сегодня все закончилось хорошо.

Курза пошел бить в послематчевой серии – и за это ему респект. Криштиану Роналду говорил, что даже если не забьет один, то не испугается пробить еще раз.

Есть игроки, которые могут отказаться: «Ой, у меня спазм мышц». Курзе – #####. Он пошел и сделал дело, принес нам победу», – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’‘ Фирузу Анвари.

В 1-м туре Кубка Лиги 2Drots обыграли «Броуков» в послематчевой серии буллиталити (1:1, 2:0).

Голкипер «самураев» Дмитрий Ландаков отбил все удары соперника и вырвал победу для команды.

Во втором тайме Курзенев не реализовал пенальти в ворота «Броуков», однако забил в послематчевой серии.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo«Курзень» Алексей Курзенев
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoНекит 2Drots
logoWinline Кубок Медиалиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Lit Energy сыграет с Lotus Music, «Банка» – с «СиндЕкатом» в 1-м туре WINLINE Кубка Лиги
вчера, 21:17
Некит: «Нас списывают, списывают, а мне это нравится. У хейтеров уже мышцам на пальцах ######»
129 августа, 20:11
Крап – игрок FC Vibe. В прошлом сезоне МФЛ полузащитник был президентом «ВПорядке» х Krap Team
26 августа, 13:43
Таблица трансферов медиафутбола. Пантера в Lotus Music, Володя XXL – в FC Ars
25 августа, 09:00
«Нас смотрят и без этих ####### инфоповодов». Некит о перформансах медиакоманд в Кубке России
19 августа, 13:08
Главные новости
Lit Energy сыграет с Lotus Music, «Банка» – с «СиндЕкатом» в 1-м туре WINLINE Кубка Лиги
вчера, 21:17
Дмитрий Егоров: «Разве монтажер «Амкала» не ставил подножки людям? Провокации и мат – все это тоже было. Очень странные заявления представителей «Амкала»
1вчера, 20:35
«Титан» вынес FC Ars в 1-м туре дивизиона претендентов Кубка Лиги – 6:1
вчера, 20:15
Chertanovo разгромило ФК «Апсны» в Сухуме в 1-м туре Кубка Лиги – 3:0. Дебютный матч Медиалиги в Абхазии собрал аншлаг
вчера, 19:49
Матч Медиалиги в Сухуме между «Апсны» и Chertanovo певицы Инстасамки собрал аншлаг. Это первая игра МФЛ в Абхазии
21вчера, 18:22Видео
«Анжи Медиа» обыграл DMedia в дивизионе претендентов в первом туре Кубка Лиги
вчера, 17:19
Каряка отчислил Кинга из СКА после матча с «Добрый Вечер». Форвард был недоволен, что не появился на поле
вчера, 16:01
«Амкал» разгромил команду Чалова, 2Drots обыграли Chertanovo в 3-м туре Уличного Футбола
вчера, 15:44
СКА разгромил «Добрый Вечер» в первом туре Кубка Лиги. За команду Басты забил отстраненный из РПЛ Писарский
вчера, 13:45
SD Family обыграли «Альтерон» в 1-м туре Кубка Лиги. Отличился Чужой
вчера, 10:49
Ко всем новостям
Последние новости
Отстраненный от футбола Писарский забил дебютный гол за СКА Басты. Клуб разгромил «Добрый Вечер» в 1-м туре Кубка Лиги – 4:0
2вчера, 14:20Видео
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
20 августа, 19:31
«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове
20 августа, 18:31