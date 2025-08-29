1

Некит: «Нас списывают, списывают, а мне это нравится. У хейтеров уже мышцам на пальцах ######»

Некит высказался о хейтерах 2Drots.

«Мои выкрики «Наберете»? Это адресовано всем хейтерам, которые своими пальчиками пишут комментарии. Там уже мышцам на пальцах ######.

Нас списывают, списывают, а мне это нравится. Я не хочу быть фаворитом, устал им быть. Я вижу свою бабулю и очень хочу ее обнять.

В концовке не успели подумать по поводу замены Ландакова на Сычева, такой уж был градус матча. Ланде предоставилась судьба стать героем», – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’‘ Фирузу Анвари.

В 1-м туре Кубка Лиги 2Drots обыграли «Броуков» в послематчевой серии буллиталити (1:1, 2:0).

Голкипер «самураев» Дмитрий Ландаков отбил все удары соперника и вырвал победу для команды.

