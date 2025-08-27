Дмитрий Егоров считает, что сейчас самая сильная сборная России с 2008 года.

«Когда мы говорим о сборной России на чемпионате мира, многие скажут: «Так сборная-то ни о чем. Чемпионат стал слабее, игроки никакие, молодежи и конкуренции нет. Такая сборная проиграет все матчи». Но я вам докажу, что у нас самая сильная команда с 2008 года.

Головин – основной игрок и чуть ли не капитан «Монако ». Кисляк, 20 лет, нижний опорник. Пробегает по 13 км за матч. Забивает, отдает и считается одним из лучших игроков РПЛ, о котором мечтает «Галатасарай », недавно подписавший Осимхена .

Батраков – 20 лет, центральный полузащитник. Играет повыше Кисляка . Забивает в каждом матче правой, левой и головой. Создает моменты, передачи делает. Считается самым талантливым молодым игроком. Его бы хотели взять в разные чемпионаты, но миллионов 30-40 минимум надо отдать.

Глебов . Те же 19 лет. Бежит как Обамеянг . Забивает, отдает, принимает. Делает все, что нужно на поле. И с каждым матчем все увереннее и увереннее. Не во всех топ-командах мира есть футболисты с такой скоростью. Вот вам перспектива. И это только центр поля.

А есть еще Серега Пиняев. Да, он травмирован. Но ему 20 лет, а он давно уже один из лидеров «Локомотива ». Его совсем недавно хотели купить «Зенит » и «Спартак », но он ждет предложений из Европы. Повторюсь, ему 20 лет, а ощущение, что он в РПЛ играет уже лет 10.

Не забываем и об Ярославе Гладышеве , который в первом же матче за сборную сделал покер. А весной забил под 10 голов за «Динамо ». Ему 22 года.

Арсен Захарян , 22 года. Человек, который уехал в «Реал Сосьедад ». Хоть из-за травмы не играет, но является одним из лучших футболистов России последнего времени. А из тех, кто уезжал в таком возрасте, чуть ли не единственный.

И это мы забываем о Глушенкове , двух Миранчуках, Баринове , Умярове и огромном количестве молодых футболистов. С Тюкавиным в атаке.

Так что тот, кто говорит, что в России нет молодых талантливых футболистов и что сборная России была бы суперслабой, отвечу: «Глупость! У нас самая сильная команда с 2008 года», – заявил президент «Броуков».