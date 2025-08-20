Смолов может сыграть за «Броуков» в Кубке Медиалиги: «Он не дал конкретное «Нет»
Федор Смолов пока не отказался играть за «БроукБойз» в WINLINE Кубке Медиалиги.
«Он не дал конкретное «Нет». Думаю, все будет зависеть от того, как мы сыграем. И от его личного интереса.
Потому что у него много проектов. Подкаст у вас много времени занимает. Но у него азарт чувствуется», – сказал президент клуба «Райзен».
У Смолова завершился контракт с «Краснодаром» после сезона-2024/25. С тех пор Федор остается свободным агентом. 21 августа он сыграет за медиафутбольную команду «БроукБойз» в Фонбет Кубке России.
👕 Разыгрываем футболку «БроукБойз» от Федора Смолова с автографом
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютбу-канал «БроукБойз»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости