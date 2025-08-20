Смолов может сыграть за «Броуков» в Кубке Медиалиги: «Он не дал конкретное «Нет»

Федор Смолов пока не отказался играть за «БроукБойз» в WINLINE Кубке Медиалиги.

«Он не дал конкретное «Нет». Думаю, все будет зависеть от того, как мы сыграем. И от его личного интереса.

Потому что у него много проектов. Подкаст у вас много времени занимает. Но у него азарт чувствуется», – сказал президент клуба «Райзен».

У Смолова завершился контракт с «Краснодаром» после сезона-2024/25. С тех пор Федор остается свободным агентом. 21 августа он сыграет за медиафутбольную команду «БроукБойз» в Фонбет Кубке России.

