Защитник ФК «10» Иванов покинул клуб
Антон Иванов покинул ФК «10».
Об этом сообщили соцсети клуба.
Центральный защитник перешел в «Десятку» перед пятым сезоном WINLINE Медиалиги.
В составе команды комика Азамата Мусагалиева Иванов провел 25 матчей, в которых забил гол. Вместе с командой он выиграл бронзовые медали шестого сезона.
Ранее Иванов выступал за «Эгриси» и тоже выиграл бронзу Медиалиги.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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