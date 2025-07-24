Защитник ФК «10» Иванов покинул клуб

Антон Иванов покинул ФК «10».

Об этом сообщили соцсети клуба.

Центральный защитник перешел в «Десятку » перед пятым сезоном WINLINE Медиалиги .

В составе команды комика Азамата Мусагалиева Иванов провел 25 матчей, в которых забил гол. Вместе с командой он выиграл бронзовые медали шестого сезона.

Ранее Иванов выступал за «Эгриси » и тоже выиграл бронзу Медиалиги.